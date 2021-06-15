政府繼續強推備受爭議的「明日大嶼」計劃。立法會財委會自去年在建制派護航下通過5.5億元前期研究撥款後，土木工程拓展署最新公佈批出「中部水域人工島」研究顧問合約予工程顧問公司奧雅納（ARUP），價值2.2億元。

土拓署指，涉事顧問合約包括為鄰近交椅洲約1,000公頃的人工島做詳細規劃及工程研究，以及為連接人工島的道路和鐵路做技術可行性研究，合約總值約2.2億元，研究將於本月16日展開，預計42個月內完成。

該署補充，中部水域人工島是特首林鄭月娥在2018年《施政報告》提出的「明日大嶼願景」下其中一項增加土地供應措施，旨在紓緩香港中長期土地供應嚴重短缺問題。

奧雅納多次捲工程爭議 曾挪用政府數據

整個「明日大嶼」計劃的工程造價初步估算為6,240億元，屬香港有史以來最貴的基建項目，自當年提出以來一直備受爭議，在近年多項政府大型工程出現超支延誤，以及經濟環境轉差等前題下，外界均憂慮計劃是「倒錢落海」，紛紛要求暫緩，惟當局只多次強調有信心確保能承擔有關開支，並強推上馬。

至於是次獲批顧問合約的奧雅納，雖然經常獲批政府合約，但過去亦多次捲入工程爭議。2016年奧雅納為政府擔任橫洲發展項目顧問時，被揭發挪用政府數據為私人發展商的私樓項目作規劃申請，被發展局罰「停賽」禁入標顧問合約3個月；2018年高鐵試營運時的出軌意外，事後亦被查出是涉及設計路軌的奧雅納計錯數所致。惟至今該公司依然屢屢獲批大量政府合約。

早前人大修改香港選舉制度，奧雅納被列為工程界63個列明團體之一，將有權以團體票選出15個選委席位。

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