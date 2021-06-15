中大醫學院眼科及視覺科學學系獲林建忠博士及何厚煌博士捐贈1,500萬港元，成立「何敬誠. 林健忠青光眼治療及研究中心」。中大眼科及視覺科學學系系主任譚智勇教授表示，中心成立主要目的並非醫治病人，而是推動本港青光眼診治科研、培訓及教育，並希望以A.I科技讓醫生盡早為疑似個案盡早作出評估，減少病人因青光眼致盲的機會。

料2040年全球逾百億人患青光眼

青光眼是指視網膜及視覺神經上的神經細胞永久受損，導致視力下降和視野縮窄的一種眼疾，是香港最常見的致盲眼疾。

據資料，香港約有十萬人患有青光眼，有約2成人因青光眼導致永久失明。截止2020年，全球約有7,600萬人患上青光眼，約300萬50歲以下人士失明，估計2040年將會有多達100多億人士患上青光眼。而且，據統計，亞洲人（尤其是中國人）易患上正常眼壓性青光眼，即使年輕人、幼兒或嬰兒都有機會患上。

現時的治療只能夠減緩或阻止青光眼進一步惡化，已經喪失的視力是無法恢復。一些慢性青光眼在一開始的時候幾乎沒有症狀，何厚煌博士亦是其中一個患者。他表示，當時與朋友打籃球的時候，發現突然看不見籃球，檢查後才發現右眼患上了嚴重的青光眼。他又指，一般人習慣了用雙眼去看東西，即使其中一隻眼視力嚴重倒退，也不會察覺。

眼科醫生短缺 使用OCT作青光眼篩查不符效益

現時一般要了解是否有青光眼，會做眼壓檢查外，還會利用視網膜光學斷層掃描儀（OCT）檢測視神經的厚度變化。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授張艷蕾表示，現時使用OCT作青光眼會有篩查的限制，例如不能辨別具體的眼疾、量度會受到其他因素影響及圖像需要眼科醫生進行眼疾評估，故此在眼科醫生短缺的情況下，使用OCT來進行青光眼篩查是十分困難，不合乎成本效益。

她又指，「何敬誠. 林健忠青光眼治療及研究中心」中其中一個重點研究是有關人工智能的技術應用在臨床服務上。將會以人工智能科技分析OCT圖像，評估疑似患者有青光眼的機率，以加強青光眼的篩查和分流及減少假陽性問題。她希望能夠盡早為疑似青光眼個案作出評估，減少青光眼病人喪失視力問題。她表示，「可以將醫生集中到有急切需要嘅病人身上」，提高臨床流程效率。

中大眼科及視覺科學學系系主任譚智勇則表示，設立「何敬誠. 林健忠青光眼治療及研究中心」的目的是，希望提升青光眼治療技術，減少病人因青光眼致盲；為醫護人員提供與時並進的進階教育與培訓，而且希望能夠進行更多科研及教育，使患者能及早診斷和治療。

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