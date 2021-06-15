前年11月警方圍困理大示威者，對峙持續多日，其間大批市民在油尖旺一帶企圖營救被困者。有獸醫診所男護士被指於公主道襲警，案件今於九龍城裁判法院開審。聲稱受襲的警長供稱，當時看見被告手持長傘，在行人路走動，遂上前截停他，卻遇上劇烈掙扎，警長遂施放胡椒噴霧。辯方卻指出，實情是有數名警員突然包圍被告，要求被告出示身份證；惟即使被告聽從指示，仍遭人從後重擊頭部，最終不省人事。

獸醫診所男護士李君珩（31歲）被控一項襲擊在正當執行職務的警務人員罪，涉於當日在公主道上襲擊警員。地圖顯示現場鄰近愛民邨加油站及愛護動物協會九龍中心。案件由裁判官鄭念慈審理。

警長3925黃詠麟供稱，案發時正於公主道行車線疏導交通，其間被告手持彩色長傘，在旁邊行人路走過。黃指當天沒有下雨，認為被告行為可疑，遂上前截停被告，並要求他出示身份證，惟被告沒有聽從。黃嘗試捉著被告的右手，被告卻亂晃亂踢。黃欲阻止被告亂揈，並警告不要反抗掙扎，否則會使用武力。惟被告依然沒有理會，最終兩人糾纏倒地。

黃續稱被告猛力反抗，黃見狀取出胡椒噴霧向對方噴了兩下，但被告仍然掙扎，黃遂要求同袍支援。警員20544到場替被告鎖上手銬並作出拘捕，被告始停止反抗。由於被告倒下時弄跌口罩，黃看見其容貌。黃表示事後沒有任何傷勢，亦沒有求醫。

辯方盤問時卻指出，黃的書面口供顯示黃看見被告時兩人相距10米，但黃庭上供稱2至3米。黃解釋首次看見被告時，兩人相距10米，但欲截停對方時僅相隔2至3米。辯方又指黃於庭上稱沒有任何傷勢，但書面口供卻指胸口近鎖骨位置有少許痛楚。黃回應謂：「感覺痛，但唔係傷勢。」

辯方指出，被告當時正前往旺角，突遭警員以電筒照射，其後被5至6名警員包圍，警員要求他「唔好郁，舉高雙手」。被告遂聽從命令，但仍遭制服在地上，其間有人向他施放胡椒噴霧。及後有警員要求他出示身份證，被告聽從，卻被人重擊頭部致暈倒。黃一概不同意辯方的說法。聆訊繼續。

【案件編號：KCCC826/20】

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