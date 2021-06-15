本港首個由酒店改裝成過渡性房屋項目今（15日）起接受申請，至下月23日中午截止。樂善堂今年2月與位於土瓜灣炮仗街的B Hotel（原為郵輪酒店）達成協議，將酒店改裝成過渡性房屋。樂善堂今日正式推出該酒店式「樂屋」項目，為輪候公屋基層家庭及低收入青年提供過渡性社會房屋。項目提供161個房間，面積由120至240平方呎，月租由3,970至4,370元，房間設基本設備，但不能煮食，而酒店設共享廚房可供住戶使用。

樂善堂稱，項目上月獲運房局審批，獲撥款2,130萬元。酒店位於土瓜灣區，共提供161個房間，主要為2人房屋，面積約120平方呎，亦設4個無障礙單位，面積為240平方呎。單位租金每月為3,970至4,370元，當中已包括750元水電、煤氣及wifi費用，起租期為今年9月1日。

項目今日起接受申請，至下月23日中午12時截止，申請資格為輪候公屋3年或以上基層家庭及低收入在職青年，該堂會以申請人的住屋環境和經濟狀況作優先考慮因素。酒店房間設有雙人或單人床、獨立廁所、花灑淋浴間、衣櫃、床頭櫃、雪櫃、電視機及免費wifi，但基於消防安全等條例要求，酒店房間內不能進行煮食，而酒店2樓設共享廚房可供煮食及共享服務間，樂善堂社企亦可提供每餐售價25元營養膳食。

樂善堂總幹事劉愛詩稱，疫情下酒店和賓館業界生意大受打擊，是次合作不但能讓低收入家庭及青年受惠，亦能助酒店和賓館業界共渡時艱。項目詳情及下載申請表格，可瀏覽樂善堂網站。

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