【本報訊】網購成為疫情下消費大趨勢，有網店店主涉以賣急凍食品吸引街坊光顧後，以優惠價代購蘋果產品誘客落叠，收錢後遲遲未提供貨品，對退款亦採拖字訣。至少60名苦主指受騙，涉款逾15萬元，其中一名苦主更被拖欠近6萬元，逾30名苦主已報警，案件暫列以欺騙手段取得財產。

以「電話跌咗落水」拖延

苦主Apple憶述，去年7月於其屋苑fb專頁，看到居於同屋苑的網店店主范小姐出售急凍食品，遂向她訂購，其後多次訂購食品亦準時取貨。去年10月，范稱可以85折代購蘋果產品，Apple欲以9折轉售朋友謀利，遂以約5.8萬元訂購八部iPhone及iPad，范當時指優惠機貨期較遲，惟Apple至11月底只收到一部iPad。

Apple其中一位向范訂購產品的朋友向范揚言報警，范回覆聲稱身在酒店隔離。至今年1月初，Apple仍未取得餘下貨品，更於fb發現許多街坊有相同遭遇，自覺受騙的她要求范退款，對方先後三次退款，惟至今尚有1.9萬元未退還。她曾報警，惟警方着她到小額審裁處追討。

另一苦主阿健同樣向范訂購蘋果產品，去年中他成功以優惠價購買Apple Watch後，9月再花5.6萬元訂購八部iPad，惟被拖足九個月仍未能收貨，也未獲退款，其間范搬出多個藉口拖延，「話電話跌咗落水，又話有大計，唔方便過資金畀我。」

有苦主成立網上群組，近60人聲稱同被拖貨，除蘋果產品，亦有人訂平價日韓台食品被拖貨，共涉款逾15萬元，當中一半人已報警。警方指於5月9日至31日接獲33人報案，案件暫列以欺騙手段取得財產。記者曾多次致電范，惟皆未能接通。