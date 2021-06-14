中聯辦12日在會展舉辦「中國共產黨與一國兩制主題論壇」，政務司長張建宗在網誌表示，出席論壇後有深刻感受和啟迪，指在中國共產黨領導下，國家取得舉世矚目的輝煌成就，「中國人民從站起來、富起來到強起來」，又指中國共產黨為十四億人民帶來「安全感、獲得感及幸福感，洗雪了百年前中國民不聊生，長期積弱及被西方列強侵略的頹風及屈辱，明顯地，沒有共產黨就沒有今天的中國」。張建宗強調，這是不爭的歷史事實，指中國共產黨矢志為人民謀幸福，為中華民族謀復興，為人類謀和平與發展。

建黨百年與偉大民族復興，成為習近平永續執政的宣傳運動，但對中共黨史稍有認識的人，都知道中共根本不是甚麼民族主義政黨。中共百年前誕生於1920年代，不遲不早，是因為外國勢力！1917年俄國十月革命後，政權仍未穩固，到1920年之後才控制遠東國土，蘇共以共產國際名義輸出革命，而輸出地區均圍繞在同蘇聯國土接壤的國家，中國同蘇聯有漫長的邊境，方便軍火丶專家人員進出，共產國際在1921年6月3日派馬林到上海負責籌備召開第一屆黨代表大會，成立中國共產黨。

至於共產黨宣傳的偉大民族抗擊侵略，領導抗日，背後也是共產國際的指示，抗日統一戰線其實是蘇聯的政策，源於全球反法西斯戰略，需要借助國民黨力量，因為蘇聯與日本正在爭逐東北亞地盤，這不是甚麼民族救國大業，而是蘇共大阿哥下達的命令。1945年中共所以能奪取政權，顛覆國民黨，也完全因為蘇聯軍事力量，將日本關東軍武器交予中共，並派軍事顧問作指揮，成功控制了東北。蘇共與中共不是對等關係，而是領導與被領導丶上下級的關係。

從床下拿出民族主義當新意識形態

中共為甚麼受蘇共丶共產國際指揮，因為馬列主義講的是世界革命，全世界無產階級聯合起來，推翻資本主義制度。共產黨人信仰是國際主義，即所謂工人無祖國，反對狹隘的民族主義，他們會為了其他國家的無產階級革命拋頭顱灑熱血。1947年蘇共批判南斯拉夫鐵托的「民族主義」，就是針對他不聽老大哥指揮。共產國際聲稱是世界性政黨，跨民族跨國家，背後雖然由蘇共指揮，但毛澤東的民族主義觀念，從來不是狹義的種族中心，而是以階級為中心的「人民」。所以偉大民族復興論，既竄改歷史，刪走國民黨蔣介石領導抗日及國軍的歷史貢獻，隱藏勾結外國勢力、蘇共幕後控制中共抗日的事實，也同時背離了馬列主義。說到底，中共的意識形態已經崩潰，尤其在六四及華約共產陣營瓦解後，中共為應付信任危機，才將民族主義從床下底拿出來，拍去灰塵便當作新意識形態宣傳，在九十年代才開始紀念鴉片戰爭，也才開始了仇外雪恥的洗腦教育。

今天，這套黨化教育終於降臨香港。

劉細良

時事評論員