法國核電企業「法馬通」（Framatome）早前去信美國，指其有份營運、距離香港130公里的中國台山核電站有「即時輻射威脅」。香港核學會主席陸炳林博士估計，可能是機組內的燃料棒或燃料組件出現滲漏，使迴路內的惰性氣體增加。他指，若滲漏情況嚴重，或要停機以星期計更換燃料棒，或影響電網供電；若滲漏情況輕微，可以繼續使用燃料棒，只要將迴路內的氣體儲起，等到輻射濃度降低，再稀釋和過濾後排出，不影響公眾安全。

修補工作或需先獲美國許可

他指，雖然燃料棒滲漏不是常見情況，但過往亦曾發生。據他了解，台山核電站使用的燃料棒由法國方面供貨，故「法馬通」需要處理滲漏問題。不過，早前美方制裁台山核電站大股東「中廣核集團」，而法通馬的部份專利來自美國西屋電氣（Westinghouse），在此情況下，他估計法通馬要做修補工作，或需應用到美國的技術，或需先取得美國許可。

陸炳林過往曾在核電站工作，他解釋燃料棒使用壽命有18個月，一般趁核電站大修期間才會更換。今次台山核電站是否要即時更換燃料棒，就要視乎滲漏的情況有多嚴重。他分析，核電站停機至少要72小時，加上換燃料棒再啟動，可能需要以星期計。若台山核電站突然中斷供電，或影響電網供電，這些因素都要考慮在內。

核學會主席：公眾不必擔心

對於法馬通致函美國能源部報告，指中國監管當局主動提升了室外核輻射量可接受下限，以避免讓核電廠停運。陸炳林指，目前未清楚當局是否有調整過標準，以及調整的幅度有多大。至於法國電力集團（EDF）稱，滲漏是氙（Xe）和氪（Kr）兩種惰性氣體，陸炳林認為要再確認，「唔理解係咪得兩種」。

他認為公眾不必擔心，始終台山核電站距離香港過百公里，即使有洩漏，仍要吹西風才會帶來放射性物質，對香港影響輕微。

黎廣德：中國須改善監管制度

公共專業聯盟政策召集人、資深工程師黎廣德指，今次事件由法方披露，反映中廣核集團的透明度不足，亦令人質疑中國國家核安全局的監管能力和獨立性。他指，事件關鍵之一，是中國監管當局有否提升了室外核輻射量可接受下限，如果有，提升了甚麼放射性元素的標準，以及提升了多少。他認為中廣核作為在香港上市的公司，受聯交所和證監會監管，若旗下核電站出現滲漏問題，理應公開交代事件詳情，而非迴避關鍵問題。

他分析，中國核工業發展一直有爭議，例如台山核電站採用EPR新技術，但外國一直抱有懷疑，當法國和芬蘭興建的EPR核電站仍未正式營運，台山核電站已率先運行。他建議國際原子能機構介入調查，了解中國有否放寬台山核電站的排放標準。而未來隨著越來越多核電站在廣東啟用，中國有需要改善監管制度。

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