■有打算發展露營車生意的公司被指在芝麻灣郊遊徑附近非法砍伐大量樹木，該範圍涉及面積約10,000平方米。資料圖片
【本報訊】本地英文網媒HKFP報道，有人前年起在大嶼山芝麻灣郊遊徑附近非法砍伐大量樹木，該範圍涉及面積約10,000平方米，相等於兩個美式足球場，更涉及南大嶼郊野公園範圍，惟涉事人士最終只被判罰款500元。有環團稱涉事為一間打算發展露營車生意的公司，批評漁護署以罰則最輕的條例檢控涉事公司，「放生」斬樹者，變相鼓勵發展商為求便利非法砍伐樹木。
涉10,000平方米 環團轟放生
HKFP報道，去年1月大嶼山貝澳附近有居民發現，有工程車輛在十塱營地附近的芝麻灣郊遊徑入口旁移除大批樹木，該範圍涉及九個並非相連的私人地段，面積約10,000平方米，相等於兩個美式足球場，部份土地更是位於南大嶼郊野公園範圍內。
報道指居民曾向漁護處投訴，漁護署回覆指在私人土地砍伐樹木並非違法，但斬樹範圍可能涉及郊野公園範圍，但署方現時已在該範圍重新種植灌木。
漁護署回覆《蘋果》時表示，2019年12月已接獲投訴，發現該處曾進行樹木砍伐及土地平整工程，受影響範圍涉及南大嶼郊野公園內的私人土地。涉事斬樹者今年4月被控違反《郊野公園及特別地區規例》，6月2日被法庭定罪及罰款500元。
根據《規例》，任何人士未經許可，不得在郊野公園內砍伐樹木或開墾土壤，否則最高罰款2,000元及監禁3個月。
守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，據他了解，涉事為一間有意發展露營車生意的公司，估計該公司計劃將斬樹的地段發展成營地。謝批評非法砍伐樹木代價只有500元，罰款毫無阻嚇作用，更稱「限聚令都2,000蚊啦」。他擔心案例變相鼓勵其他發展商非法砍樹。
謝批評漁護署只以罰則最輕的條例檢控涉事公司，指該條例常用以檢控「拈花惹草」的遊客。如根據《林區及郊區條例》，在政府土地上非法砍伐樹木，最高刑罰可被罰款25,000元及監禁一年，質疑漁護署「放生」斬樹者。