【本報訊】美國媒體報道，華府接到法國核反應堆公司法馬通（Framatome）求援，指該公司在廣東台山協助營運的核電廠出現核洩漏，但中方一直沒公開詳情，反修改核電廠外輻射檢測的合格標準，避免停工，更已調升至原有標準兩倍，但放射物標準仍達到新修訂上限的90%，法馬通以「放射性威脅迫在眉睫」形容事件。報道指美國政府認為台山核電廠並未達到「危機水平」，但過去一周都在審視該份報告，台山核電廠的中方營運公司央企中國廣核集團發聲明，指台山核電站及周邊環境指標正常。

美國有線新聞網絡（CNN）昨日報道指，取得法馬通兩度去信美國能源部的信件，提到距離香港約130公里的台山核電廠有放射性物質外洩，但中方營運商的解決方法是調高輻射檢測合格標準，避免核電廠停工。

文件提到，上限已修改為原定標準兩倍以上，但至上月30日，台山核電廠的反應堆放射物標準已達新修訂上限90%，擔心核電廠營運商可能會「請求國家核安全局在緊急情況下，進一步提高停止反應堆的（監測）限制，以保持運行。這樣做會繼續增加廠外人員和工人的風險」，這也是去信華府的原因。報道指，法馬通首封信件是本月3日發出，要求華府分享技術支援，法馬通至上周二再次去信美國能源部，要求加快批准共享技術支援。

中廣核：環境指標正常

美國退休核科學家羅弗（Cheryl Rofer）表示：「如果它們有氣體洩漏，證明有某些容器已損壞，也有可能是燃料棒損壞，這將是一個更為嚴重的問題。這或需要反應堆停止運作，並重新處理核燃料棒」。CNN引述消息指，拜登政府認為台山核電廠情況並未達到「危機水平」，但美國國家安全委員會一周內已就事件召開多次會議。

法馬通回應CNN時承認該公司「正協助解決中國廣東省台山核電廠的問題」，但指根據現有數據，核電廠仍在安全許可標準下運作，沒直接承認曾去信美國能源部求助。法馬通母公司、法國國營法國電力公司（EDF）也發聲明指，曾收到一號機組惰性氣體濃度增加的通知，已要求董事局召開臨時會議。EDF其後稱，今次惰性氣體增加有可能是反應堆內燃料棒問題導致。

CNN報道發表前，營運台山核電站的中廣核前晚發出聲明，指台山核電站及周邊環境指標正常，「本次大修是台山核電站二號機組投入商運後的首次大修，大修安全、質量、工期等指標均完成了既定目標」。

中國媒體觀察者網昨晚發文，引述中國能源領域和能源監管研究員David Fishman指，中廣核本身在美國制裁實體清單中，法馬通向美國要求豁免，估計是因為準備轉移的技術訊息源自美國，或是他們不想因為和中廣核的合作影響在美國業務，所以以安全理由要求豁免。

港今年接兩宗事件通報

本港保安局回覆指，今年暫就台山核電站接獲兩則通報，分別在2月21日和4月5日發生的運行事件，均屬於0級偏差，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒影響；港府與廣東省核應急委員會辦公室會保持緊急合作和溝通。天文台回覆指，輻射監測結果顯示香港的環境輻射水平在過去一年一直正常，天文台會繼續密切留意本港輻射水平。澳門地球物理暨氣象局每年均公佈大氣環境輻射監測年報，最新一份在2019年，當年報告因應台山核電廠運行進行監測，對比當年及前六年氣溶膠、沉降物、海水和土壤等的放射水平，結果顯示無明顯差異或變化。

台山核電廠由台山核電合營有限公司合資公司擁有，其中中廣核佔70%，法馬通所屬的法國電力公司佔30%，法馬通負責建造和營運該核電廠。