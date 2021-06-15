食環署周二（15日）公佈，周一在各區加強巡查，其間曾與警方採取聯合行動，合共巡查了542間餐飲處所包括酒吧或酒館及225間其他處所，包括灣仔區及旺角區合共5間卡拉OK場所，其中旺角區有卡啦OK負責人因未有確保所有顧客已接種第一劑COVID-19疫苗而被檢控，有關處所須關閉14天。

職員：冷氣維修暫停業

旺角區一間卡拉OK場所負責人因未有確保所有顧客已接種第一劑COVID-19疫苗，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），食環署人員已向該負責人作出檢控，而有關處所亦須關閉14天，惟署方未有透露涉事卡啦OK地址。

記者致電旺角MPM商場Red MR，職員稱旺角分店因冷氣維修需停業至最快6月29日才恢復營業，正好是14天，惟職員指不了解是否涉違規被停業，《蘋果》正向Red MR查詢。

食肆被控餐桌分隔違規 停晚市7日

署方又指，另向一名涉嫌違反《規例》下就餐飲業務發出指示的餐飲業務負責人展開檢控程序，涉及餐桌之間的距離或分隔，該餐飲處所因為未有採取相關的規定或限制，須於翌日起暫停晚市堂食、日市不多於2人同坐一桌，為期7天。

發言人強調，餐飲業務負責人或表列處所管理人違反《規例》可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月；身處餐飲業務處所及表列處所的人士須遵從適用於他們的有關要求，包括光顧酒吧或酒館、卡拉OK等場所時，須接種第一劑COVID-19疫苗等，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款1萬元，有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

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