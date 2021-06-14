【本報訊】港府全速推動國安教育。教育局最近增設「副秘書長（特別職務）」一職，職務包括落實國安法及相關事宜和檢視教育專業人員的發展，屬為期六個月的編外職位，由負責教育統籌委員會及策劃的原首席助理秘書長陳慕顏升任。教協副會長葉建源認為當局應提交文件至立法會人事編制小組，解釋為何增設職位。

港區國安法實施近一年，港府各局全力將國安法滲入全港不同階層，其中國安教育更是首務。據教育局網頁，當局增設首長級的「教育局副秘書長（特別職務）」由陳慕顏升任，職責包括「落實國安法及相關事宜，統籌提升學校行政和管治的特別支援措施；制訂官校發展的策略；檢視教育局教育專業人員的發展」。當局原已有六名副秘書長，分別負責學校發展及行政和課程及質素保證等。

教育局回覆稱，新設職位屬有時限首長級編外職位，為首長級薪級第3點（月薪介乎20.9萬至22.8萬元），任期由今年4月1日至9月30日。當局強調，六個月有時限首長級編外職位毋須每次向立法會申請，若有更長遠需要，將向立法會尋求支持。

教協副會長葉建源表示，增設的副秘書長屬於非常高級的職位，當局有必要向立法會詳細解釋增設職位原因。根據過往經驗，政府亦有可能延長有關職位，或者變成固定常設職位。

中小學須8月交工作報告

國安教育如箭在弦，各中小學須8月向教育局提交首份國安工作報告。有負責整理報告的中學副校長直指教育局要求向家長宣傳國教，最令學校為難，因家長政治立場不同，舉行講座易引起衝突，將避重就輕改為向家長派發通告與宣傳小冊子。他指現時國安教育活動以班本形式進行，即使個別學生有情緒反應，教師亦易於處理；至於教學內容則會依書直說，「呢個簡單得多，你話一，我就做一，剛剛好便可」。

一位不願具名的小學校長稱，會按教育局早前給予的課程框架撰寫報告；對於小學生是否能理解教學內容，他稱會借「國民身份」切入內容，「本身常識、科學、中文都有相關的國家知識，我哋從中剪裁另一套罷了」。他稱教育局若需派發任何有關國安教育的宣傳單章和小冊子，校方將列明材料由教育局分派，確保家長了解。

勞福局上月已向立法會提交文件，建議在勞工處開設「首席勞工事務主任」，規管工會遵守《職工會條例》及《港區國安法》。