一旦出現核事故，港人應該如何應變？港府過往制定「大亞灣應變計劃」，確立各政府部門的應對方案。若大亞灣核電站發生放射性物質外洩，距離大亞灣核電站20公里的範圍劃為緊急應變計劃區1，本港只有東平洲及附近海域屬於此區，區內人士或須撤離、躲入屏蔽處所或服用甲狀腺封閉劑作為防護措施。

若東江水受污染 水務署會暫停接收

而距離大亞灣核電站85公里範圍，即香港絕大部份地區就會列為緊急應變計劃區2，全港將實施飲食防護措施，包括監控核電站周邊地區進口、本地生產或供應的糧食、禽畜和食水有否受污染；在大亞灣核電站50公里半徑範圍內供應食物的地區，會進行輻射監測。

若東江水受輻射污染，水務署會暫停接收，盡量先從沒有受污染或污染程度最低的水源取水，以及調整食水處理程序，減少經處理食水所含的放射性物質水平。

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可留在封閉式空間 遠離牆窗

根據國際原子能機構的安全指引，撤離者可留在大型多層大廈或大型磚石建築物內的封閉式大堂，並遠離牆壁或窗戶。如撤離人士不能即時消除污染，就要盡快更換衣服和淋浴；而撤離者在未清洗雙手前，切勿飲食、吸煙或以雙手接觸口部。

立法會早前討論大亞灣應變計劃時，亦引用英國原子能管理局進行的顧問研究，若大亞灣核電站洩漏大量輻射導致幅射煙羽，其影響亦不可能對香港主要水塘（距離大亞灣核電站約30公里）的食水造成超過控制標準的污染程度。

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