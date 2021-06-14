【本報訊】本港連續七日本地「零確診」，昨僅一宗輸入個案，一名40歲女子由印尼抵港後確診。早前染疫並帶有變種病毒的17歲少女傳播鏈暫未見擴散，不過源頭不明卻令人憂慮。港大微生物學系講座教授袁國勇及團隊，昨日先後到少女天水圍住所、曾到過寵物店及補習社視察，但仍未能找出染疫源頭，只能歸納出人傳人、動物傳人及物件傳人三個跟進方向，袁推測人傳人的機會最高，亦會研究鼠傳人的可能性。

天水圍17歲少女早前被驗出帶有N501Y變異病毒株，成為第一宗本地源頭不明變種病毒個案，其母親及胞姐亦同被感染。衞生防護中心總監林文健昨與袁國勇視察後表示，三名變種病毒確診患者染疫後，當局為140名密切接觸者檢疫，全部沒有確診，不過由於全球基因數據庫上，亦未配對到變種病毒源頭，坦言令人擔憂病毒已在社區隱性爆發。

袁國勇亦指出，沒有確診個案是好消息，但其實七成有N501Y患者並無病徵，換言之在人傳人上，可能是隱性傳播，故該批密切接觸者要在21日完成檢疫前，進行血清病毒抗體測試，檢視是否曾被感染，若找到病毒將追蹤源頭。他解釋，由於病毒量太低，有人傳播病毒後迅速轉回陰性，單靠拭子檢測到陽性機會很低，相反用血清測試就可找出病毒。

倡密切接觸者驗血清

他形容，為密切接觸者驗血清抗體，是暫時唯一可以做的手段，又指變種病毒至今無在本地社區擴散，可能只是好彩及追蹤做得夠快，但指這種樂觀的情況可能只是假象或「海市蜃樓」，強調仍不能排除社區有變種病毒的隱性傳播鏈。

由於少女曾到旺角通菜街寵物店購買一隻龍貓，帶回家後曾脫口罩與牠耍樂，故不能排除動物傳人的可能性，但袁指初步估計可能性較低。專家在寵物店取了50多個環境樣本，該隻龍貓來自荷蘭，檢測結果陰性。

袁又指香港居住環境一向狹窄，鼠患亦不罕見，食環署一直有將捉到的大鼠交予港大檢驗，至今69隻全是陰性。荷蘭有貂鼠傳染人類的變異病毒，大鼠有可能傳播病毒。惟昨日觀察所見，少女住所及屯門工廈補習社鼠患情況不嚴重。記者到涉事寵物店視察發現衞生不錯，但附近食肆員工指後巷很多老鼠，甚至間中走入舖，「早幾日先捉到隻。」

物傳人方面，專家取去少女住所雪櫃內一些冷凍食物樣本，又在天水圍區檢查食物樣本化驗。由於大部份源頭不明個案都找不出源頭，袁認為要防患於未然，「第一，邊境控制要滴水不漏，要做血清測試；第二，要接種疫苗。」