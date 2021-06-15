他們懼怕 怕1989，2003，2012，2014，2016，2019，2020，2021… 也怕64，69，612，616，71，721， 831… 只因歲月正書寫歷史

他們懼怕 怕廣場，公園， 怕銅鑼灣，旺角，太子，元朗 也怕佇立，停留，聚集， 更怕說出，喊出，展示，高舉

他們怕和理非 也怕義憤填膺 更怕挺身而出 只因那是無權者的權力 出自良知的呼唤

他們懼怕 怕追思，悼念 怕菊花，也怕光， 怕燭光，更怕燭海 只因人們不恥為黑暗辯護 深信光明必然驅逐黑暗

他們懼怕 怕光時，加油 也怕結束，平反 更怕普世，獨立，榮光 只因人們誓要兑現百年前的承諾

他們懼怕 怕男生，女生 也怕記者，教師，律師 連蘋果都怕 更怕一個人，一群人 怕島民，更怕世人 只因正直的人心不死

他們懼怕 怕黑色，怕黃色，怕白色 只因我們厭惡紅色

怕，怕，怕 他們懼怕 懼怕我們的記憶 未敢遺忘的記憶 只因真相終會刺破謊言

我雖是一株殘枝 哪怕只有一抹陽光 一滴雨露 只要一息尚存 我都得倔強地活着 拒絕扭曲成蛆蟲 勇敢見證巨牆的崩塌 讚頌生命的壯美

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