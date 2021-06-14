【本報訊】經常轉載幫港出聲及「HKG報」等建制陣營言論、並曾以「fxxk you」和「bitch」辱罵立法會前議員游蕙禎的樹仁大學歷史系助理教授周子峰，近月以中學生為對象出版《速讀香港史》，惟內容偏頗，不但指控2019年反修例運動示威者涉嫌獲外國勢力支援，又指元朗7.21事件，是媒體將事件定性為「警黑勾結」等。有歷史學者認為該書錯誤及粗疏之處頗多，不建議中學生閱讀。

《速讀香港史》由中華書局出版，出版日期為3月8日，售價176元，分上下兩冊，分別講述遠古時期至1949年，以及1949至2020年的歷史。該書雖非教科書，但簡介指明對象為中學生。教協前總幹事馮家強在facebook發文，節錄該書部份內容，質疑書中涵蓋的數件重大社會事件立場有問題。

稱境外勢力支援示威者

就2019年反修例運動，書中稱為「修例事件」，僅佔全書三頁，當中指2019年6月9日反修例遊行後，少數示威者拒絕散去，到凌晨逾百人兩度嘗試衝入立法會，與警方衝突；6.12當日，大量示威者清晨到金鐘堵路，下午再衝擊警方防線，指「有示威者以鐵枝刺向警員」，但隻字不提警方開槍、發射催淚彈等驅散行動。

書中又稱元朗7.21事件是民主黨林卓廷與反修例支持者當晚「乘輕鐵到元朗站」，與身穿白衣的人衝突，並指事後支持反修例的媒體將事件定性為警黑勾結，「成功地將社會輿論焦點從『中聯辦遇襲』轉移到『無辜市民被黑社會襲擊，警察與黑社會勾結而袖手旁觀』的論述」。該書同樣將03年反23條遊行歸咎傳媒，稱當年時任保安局長葉劉淑儀多次解釋23條立法，「其言論被親泛民傳媒多番誇大報道」，激起市民情緒，又指傳媒有意鼓動，導致7.1當日有50萬人上街遊行。

該書亦提及去年訂立的港版國安法，指中央政府目睹香港形勢日漸失控，「部份示威者幕後亦涉嫌得到境外勢力財政與物資的支援（主要是台灣和美國）」，故立法維持對香港的治權。

民主黨主席羅健熙批評作者嘗試改寫反修例運動，扭轉事實。他指，書中用建制喉舌一貫的「抹黑、煽動、外國勢力等」字眼描述香港歷史，「作為歷史學者面對歷史都咁唔誠實，我相信係唔會從歷史入面得到任何教訓」。

元朗7.21事件傷者、《元朗黑夜-我的記憶和眾人的記憶》作者柳俊江表示，這書對7.21當晚的描述迴避了當日的前因後果與當中的時空脈絡，讀者是否相信屬個人判斷。

教育局覆稱，有關讀物並非教科書，毋須通知及經過該局評審。局方一直提醒學校及教師，確保教學材料配合課程的宗旨和目標，內容及資料準確、完整、客觀和持平，以培養學生正面的價值觀、態度和行為。

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