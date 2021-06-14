政府在建制派全面配合下，上月立法會極速三讀通過「完善」選舉制度修例。《蘋果》委託香港民意研究所最新民調顯示，受訪者表示在下次立法會選舉中投票「機會細」的有42％，較4月升2個百分點；民主派包括本土派支持者中，表明再投票機會細的更升至60%。

雖然政府已立法規管煽惑他人投白票，但民主派與本土派支持者表示投白票和廢票「機會大」仍分別高達53%與68%；學者分析，政府近月持續對民主派人士進行拘捕和打壓，包括禁止維園六四集會的做法，令更多民主派支持者對香港制度失去信心。

表示「一半半」續不足10%

《蘋果》委託的調查於6月7日至10日進行，成功訪問1,002位18歲或以上的香港居民。民調先詢問市民在2019年區議選舉的投票立場，以區分其政治傾向，然後詢問受訪者：「全國人大通過完善香港選舉制度後，你有多大機會喺下次立法會選舉中投票？」

結果顯示，40%巿民稱再投票的機會大，42%市民指再投票的機會細，兩組數字與4月的調查剛好「互換」。2019年投票給民主派候選人包括本土派的受訪者中，則有60%表明再投票「機會細」，較4月時上升2個百分點；表示「機會大」的只餘24%，較4月時下跌6個百分點。

值得一提的是，4月的民調是在政府宣佈立法規管投白票前進行，其後政府正式宣佈，將煽惑他人不投票、投白票或投廢票等定為刑事罪行，最高可判囚3年。有關政策公佈後，是次民調顯示於下次立法會選舉投白票或廢票的比率未見顯著變化，仍有32%表示「機會大」，表示「機會細」的則為51%，較上次調查升了2個百分點；表示「一半半」的則繼續只有不足10%。受訪者中只有少於1%在2019年區選中投了白票或廢票。

事實上，在2019年區議會選舉中，因每一選區均有民主派與建制派競爭，在全港選民也可投票之下，有高達294萬人投票，投票率達71.23%，投廢票、投白票的比率僅佔0.41%。

建制支持者全投白票廢票跌至5%

以政治光譜區分，民主派支持者中，表示投白票和廢票「機會大」的有53%，較上次調查跌3個百分點；表示「機會細」的有28%，亦較上次調查跌3個百分點；至於「一半半」的，則由上次的8%，升至今次的11個百分點。

本土派支持者方面，68%表示投票白票和廢票「機會大」，較上次調查上升6個百分點；表示「機會細」有24%，亦較上次上升3個百分點；至於「一半半」則由上次13%，大跌至今次的4%。

建制派支持者方面，表示全投白票和廢票「機會大」的受訪者，由4月時的11%，大跌至今次的5%；表示「機會細」的受訪者，則由上次78%，大升至今次的90%。表示機會「一半半」的，則維持在1%。中間派支持者方面，表示全投白票和廢票「機會大」的，由4月時的21%，跌至今次的18%；表示「機會細」的，則由上次的54%，升至今次的64%。

至於表示「一半半」的，則由上次的10%，跌至今次的6%。

學者：青年傾向投白票廢票 凸顯選舉不公

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華分析指，政府最近幾個月持續對民主派人士進行拘捕和打壓，包括禁止維園六四集會，以及拘捕支聯會副主席鄒幸彤等人的做法，令更多民主派支持者對香港制度失去信心，所以投票意欲較4月時更低，「好多人都質疑，點解仲要為一個完全無可能產生合理結果、被操控嘅選舉背書？」

他認為，香港選舉制度經政府所謂「完善」後，已被破壞得面目全非，認為稍後出現大批民主派和本土派人士無法入閘參選的情況時，「巿民投票意欲再進一步降低都唔出奇」。

對於本土派支持者中，有高達68%表示投票白票和廢票「機會大」，鍾劍華認為這與本土派支持者以年輕人居多，而本土派亦是政府今次改變選舉制度針對的陣營有關，認為今次民調結果反映年輕人透過投白票和廢票方式，去凸顯選舉不公義的傾向已經展露，估計未來只會進一步強化。

對於民主派支持者中，稱投白票「機會大」和「機會細」的受訪者，均較4月時下跌3%，他指出結果顯示，民主派主流的支持者（53%）仍是表明投白票和廢票「機會大」，拒絕與新選舉制合作，相信今次下跌，與該陣營支持者中，多了對未來選舉發展持觀望態度的人士有關。

羅健熙：民主黨會參考民調再決定是否出選

民主黨主席羅健熙接受《蘋果》查詢時表示，今次民調結果與4月時相近，屬他預期之內，認為隨着香港選舉制度大幅轉變，不少港人都覺得日後在選舉能發揮的影響力會比過去減少。他指，該黨會參考不同民調結果，並於今年9月才召開會員大會，就是否參選立法會作出最終決定。

有民主派人士相信，民主派最終是否派人參選，將成為選民最終是否和如何投票的重要因素，「而家大家睇落都好似無乜興趣（投票），若然最終出嚟選嘅，只有湯家驊、狄志遠呢類人，咁大家咪投白票囉」。

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