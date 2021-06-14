【本報訊】港府日前突然修訂《電影檢查條例》，將《港區國安法》列入電影審查指引。香港電影工作者總會發言人田啟文昨在港台節目指，有關修例禁止任何「可能」危害國家安全罪行的電影情節，形容條文空泛，而且電影世界天馬行空，經常將一些訊息「掉轉嚟講」，擔心檢查員難作客觀審核，影響業界創作。他批評修例突然，會收集業界意見，再與政府溝通。

馬逢國：事前無收諮詢

出席同一節目的立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國，承認事前並無收到當局的諮詢。馬認為政府須制訂清晰審查指標，向業界講明何謂「紅線」，並舉出實際例子，包括有哪些言詞、場景可能違法，避免創作人員誤墮法網，同時確保檢查員不會為害怕承擔責任，而將審核準則「越揸越緊」。

但馬逢國亦為修例護航，指政府有責任確保各方遵守國安法，而上次修改《電檢條例》已是上世紀90年代，政府是時候考慮修正。

馬逢國不擔心修例會令電影業界自我審查，亦否認修例對創作有很大限制，認為創作人有不同方式表達觀點，完全有能力迴避紅線。

惟被問到電影如有殺害警員或領導人場面，會否被視為煽動觀眾，馬逢國並無正面回應，僅稱要由審查員決定。