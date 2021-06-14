【本報訊】警方近半個月展開掃毒行動，偵破153宗毒品相關案件，一共拘捕184人，當中17人為學生，13人為未成年人士。行動共撿獲200多公斤毒品，市值約5,120萬元，相信主要供應本地市場。

被捕未成年人中多人涉販毒罪，警方相信毒販趁暑假臨近，利用青少年「搵快錢」心態，利誘他們販毒。

八鄉搗大麻種植場

警方毒品調查科聯同六個總區，上月30日到本月13日展開「征服者」掃毒行動，被捕人士包括160男24女（15至68歲），分別涉栽植大麻植物、製毒、販毒、藏毒及藏有第一部毒藥。

其中在本月1日行動，警方在元朗八鄉搗破一個大麻種植場，撿獲約600棵大麻植物；本月8日，在九龍城搗破一個可卡因製毒工場，撿獲約2.3公斤懷疑可卡因。

其餘行動中撿獲毒品包括約兩公斤俗稱「K仔」的氯胺酮、3.7公斤「冰」毒、約2.7公斤可卡因、約223公斤大麻以及逾1,100粒第一部毒藥。

警方搜獲的毒品以大麻數量最多，警方指相信與近年吸食大麻人數有上升趨勢有關，尤其年輕人以為大麻不是毒品，加上現時疫情持續，年輕人有較多時間留在家中，更易接觸網上毒品拆家。