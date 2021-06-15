紫荊黨主席黃秋智日前附和前特首梁振英說法，贊成發展郊野公園邊陲地帶，更揚言必要時可請求人大釋法。梁振英昨未見領情，並反駁指不用釋法。黃秋智今日向傳媒發出電郵，指梁振英「所言正確，我虛心接受矯正 」；又謂之前並非純粹指土地改革需人大釋法，而是指房屋問題需要多管齊下，首先通過現有市場、協商和法律機制解決，若解決不了，香港可以請求中央出面協調。

黃秋智今日向傳媒發出題為「回應前特首梁振英先生的批評」的電郵，指他和香港市民非常高興聽到梁振英稱「立法會已經沒有拉布」和「建制派議員普遍支持在郊野公園邊陲地帶興建公共房屋」的好消息，形容「長期困擾香港社會發展的土地房屋問題終於能夠迅速解決，這是市民之幸、香港之幸、國家之幸！ 我和香港市民都為此感到歡欣鼓舞。」

黃秋智：香港土地屬於國家 有國家支持是香港的祈福

他表示早前受訪時要表達的，並非純粹指土地改革需人大釋法，而是香港面對「日積月累、人神共憤」的房屋問題，需多管齊下，「政府、商界、社會積極參與，首先通過現有市場、協商和法律機制解決。若解決不了，尤其是面對多重的法例、規劃、執行和利益集團的阻力，香港可以請求中央出面協調」，並重申「香港土地是屬於國家的」。

他續指，雖然香港在法律和規劃上，有足夠權力解決土地問題，但客觀事實證明，除了董建華特首任期內有大規模房產建設，回歸20多年來，香港一直沒有落實解決房屋問題，形容：「土地已成為是民生最大問題，甚至上升至國家安全問題。中央先後5次為香港釋法，使香港跨越了自己沒辦法解決的問題，有國家的支援，是香港的祈福。」

他指該黨認為解決房屋問題是首要，亦要改變香港回歸以來「維持現狀、積極不干預」心態，透露該黨最近成立了「紫荊智庫」，希望為香港探索一套「完整發展方略」，支援政府，未來會繼續盡量「獻言建策，團結港人，推動社會大和解，推動香港再出發」。

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