【本報訊】昨日是端午節，疫情導致多個龍舟活動取消，惟大澳三個漁業行會「扒艇行」、「合心堂」及「鮮魚行」繼續按傳統舉辦「大澳端午龍舟遊涌」，透過「採青」、「接神」等一系列儀式，祈求社區風調雨順。有三代傳承的「扒艇行」會員相信大澳端午龍舟遊涌不會失傳。

儀式分為「採青」、「接神」、「遊涌」及「送神」，首先將從山上新鮮摘下的青草放在船隻的龍頭，再到楊侯廟、洪聖廟、關帝廟及天后廟「接神」，進行龍舟遊涌，借助神明力量驅瘟逐疫，祈求風調雨順，最後將神明送回廟內。

大澳居民、「扒艇行」會員陳先生昨日到寺廟「接神」。陳指「扒艇行」的會員從爺爺一代傳承到他手上，「家家戶戶都係咁㗎喇，嗰啲會員都係咁傳落嚟㗎喇。」

大澳端午龍舟遊涌作為非物質文化遺產，陳先生不擔心後繼無人，「本身有好多後生會員走咗去划龍船㗎嘛，應該唔會失傳。」

嘆疫情致遊客大減

范小姐的父親亦是「扒艇行」成員，負責「接神」及划龍舟，「端午節龍舟，有啲氣氛，同埋同啲屋企人支持吓、加油吓。」范指每年會有很多大澳人及遊客到場觀看龍舟遊涌，但近兩年因疫情關係，遊客數量大減。被問到會否擔心龍舟遊涌會失傳，范直言「都怕㗎，因為佢哋好多年紀都大，希望啲後生可以繼承到。見佢哋（年輕會員）都好團結，都願意嘅」。有大澳商戶亦大嘆疫情影響生意。

包包與阿桐昨日特意到場。包包指「呢度有好多（龍舟）隊都係本地、大澳村嘅人嚟，朋友係幫手划，聯誼下咁。」她稱有划龍舟經驗，往年會到舉辦龍舟比賽的地方觀賽，若明年其他地方能順利舉辦，她也可能落場參與。