警方前年11月重兵圍堵理工大學，大批市民在附近區域聚集，試圖營救被困校園的抗爭者。其間一名畢業於理大的產品設計師在警方驅散時跌倒被捕，化驗結果顯示他身穿的衣物上有汽油痕迹。涉案設計師否認暴動及管有適合作非法用途工具兩罪，辯稱當日欲到理大見證衝突和解，惟不及逃離現場被捕。區域法院法官姚勳智今裁決指，被告穿戴防禦裝備並身處示威人群當中，身上攜有索帶及波子，顯然在場參與暴動，裁定他兩項罪名成立。被告須還柙至下月19日，等候背景報告再作判刑。

本案是首宗涉及理大圍城的暴動案件審訊。被告雷爍鏗（31歲）是理大產品工程及市場學學士學位甲級榮譽畢業生。他被控於前年11月18日在九龍紅磡蕪湖街與其他不知名人士一起參與暴動，以及管有26粒波子與100條膠索帶。旁聽市民散庭後向準備步入囚室的被告大叫：「撐住呀，手足！加油！」被告鞠躬點頭致意。

法官姚勳智裁決指，案發當晚有超過100名示威者在紅磡蕪湖街一帶聚集，部份人士向警方防線投擲汽油彈及磚頭，並用強光射向警方及以傘陣作防禦。警方警告不果，晚上11時許推進驅散，其間被告逃離時跌倒被捕，他當時穿戴防護裝備，背囊內有一袋波子及一袋索帶，其穿戴的手袖被驗出帶有微量易燃溶劑甲苯。

被告自辯透露，他於2012年從理大畢業，及後在中文大學取得機械與自動化工程理學碩士，擁有數項產品的專利發明。案發前他從新聞中得悉有不同教育界人士到理大接年輕人離開，有感衝突或會於當晚解決，故作為理大舊生的他，打算到場見證衝突和解。

他途經案發現場時看見有示威者，卻遭多名示威者誤以為他是便衣警，要對他搜身，獲放行後仍被跟蹤。及後他打算用手機尋找其他路線，卻被群眾弄跌，隨即遇上警方驅散，不及逃離現場被捕。

被告自言背囊與胞弟共用，波子和索帶是胞弟早前放進去，他事前並不知道。他又解釋指波子是供家中貓兒玩耍，索帶則是用作把鐵網繫在窗花以保護貓兒。由於背囊主要用於行山，故內有手袖、凡士林、替換衣物等，而他擔心遭催淚煙薰到，同時帶備生理鹽水。辯方陳詞強調，即使被告當場被捕，亦沒證據顯示他何時抵達現場以至曾逗留多久，也無片段拍下他如何破壞社會安寧。

姚官認為，被告因對母校有感情而到場見證衝突和解，證供合情合理，但是他對波子及索帶的解釋卻非常牽強。姚官質疑，到場見證和解，毋須攜帶波子和索帶，且這些物品佔據一定位置，被告不可能完全不察覺。被告供稱會避開衝突現場，但他卻在衝突現場停留及找退路。

此外，被告自言與示威者相距40至50米，惟片段所見，當被告遭制服時，已有相當多的示威者跑離該處，顯示被告根本是站在示威人群中間甚至前方，故當示威者向後逃跑時，被告才會走避不及被捕，直指他的說法與片段內容大相逕庭。

從影片所見，警方與示威者對峙有一段時間，穿戴防禦裝備的被告被捕時身處其中，道路上磚頭、波子、以及鐵欄等被索帶綁起的路障，阻礙警方推進。姚官認為，被告攜有上述物品顯然是作非法用途及參與暴動。

姚官又指，法庭希望詳細了解被告的背景，決定先替他索取背景報告再作判刑。

【案件編號：DCCC434/20】

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