七大工業國（G7）峯會周日在英國結束。與前幾次特朗普參與的G7峯會散發出不愉快氣氛不同的是，這次峯會再沒有美國總統嚷着要把俄羅斯請回來，也沒有其餘六國因環保等議題「圍攻」美國總統的場面。表面上看，這次峯會大有回到美歐等盟友緊密聯繫之勢。然而時移世易，要美歐關係百分百回到「Good Old Days」只怕不可能，隱藏在本次峯會良好氣氛背後的，是各國各自的小算盤，及對這段傳統盟友關係的重新調整和適應。

對美國總統拜登而言，就任後首次外訪即到G7峯會會見所有主要盟友，最重要的只有一件事，就是宣示其「America is back（美國回歸）」的外交立場，向世人展現美國重新領導國際秩序的決心和能力，以團結盟友和震懾中俄兩個主要對手。因此拜登此行在多個重點議題上重鎚出擊。

在最急迫的全球抗疫問題上，美國先在會前宣佈向低收入國家捐出5億劑肺炎疫苗，後在會上促成了G7合共捐出10億劑疫苗的承諾。此舉既是從全球公共衞生角度出發，也有抗衡中國疫苗外交的意味。在同樣逼切的全球暖化問題上，拜登撥亂反正，重投到與盟國合作減排的議程中，加速擺脫燃煤發電即是本次峯會在環保的重點議程之一，當中亦包含與中國爭奪環保話語權的考量。而在環球經濟復蘇上，拜登亦乘機將其內政的大規模基建計劃提升至國際層面，與G7盟國推出「Build Back Better World, B3W（重建更好世界）」倡議，加大對落後國的基建投資與援助，協助它們以合乎民主價值的方式發展，其針對一帶一路的意義明顯。拜登在多個議題上均有與華針鋒相對的動作，明顯視中國為美國地位的挑戰者，也在表明美國已準備好領導民主世界應付挑戰，同時亦希望透過團結盟國的形象，在明天會見另一對手普京前先給對方一個下馬威。

細節不同 對華大勢不變

對拜登的「美國回歸」之舉，盟國態度正面，尤以英國約翰遜最為歡迎。英國自脫歐後急欲鞏固其國際地位，約翰遜在峯會前先見了拜登，重申這對跨大西洋的特殊盟邦關係，又共同簽署了新版《大西洋憲章》，皆志在鞏固英美同盟，讓英國在脫歐後仍能透過與美合作推進其國際議程。

然而，歐盟兩強的法、德雖也歡迎「美國回歸」，態度則相對曖昧。法國馬克龍在會前表明法國的印太戰略既不會成為中國附庸，也不會自動與美國結盟，並希望歐盟也會如此。他又明示對歐洲來說，俄羅斯才是最逼切的威脅，呼籲北約將防禦重點保持在大西洋地區。從峯會結果和其觸及港、疆人權問題的聯合公報來看，這並不表示以法德為首的歐洲對中國挑戰缺乏認知，畢竟拜登的幾項重點對華計劃均獲歐洲盟國的支持。但是，在經歷特朗普和英國脫歐後，歐洲追求「命運自主」的心態日益強烈，在自主外交的立場下，俄羅斯無疑是歐洲最大的威脅。因此歐洲希望在抗衡中國的問題上保留自主彈性，不做超越自身能力之舉，避免自動被美國捲進其能力以外的對華行動，而削弱自身抗俄的能力。

G7峯會顯示，美歐關係依然是建基於共同民主價值且相當穩固。歐洲在其可為之處仍會盡力應對中國挑戰，只是更傾向於逐件事情以歐洲利益為本審視。但既然民主價值相同，美歐對華態度接近，餘下的則只是怎麼做、做多少的分歧。各方依然在適應這種自由聯合的新型盟友協作模式，但對中國而言，面對美歐及其亞太盟邦各種壓力的大勢則不會有任何改變。

林海

傳媒工作者