2019年6月那些序幕畫面，香港人無論身在何地，一定銘記在心；那些不知名字的面孔，展現出無所畏懼，維護公義的精神，極權如何扭曲歷史，亦抹不走我城的共同經歷。全球各地22個國家、52個城市今年開花聲援反抗運動，香港人發出的號角聲，令世界沒有忘記這座自由的橋頭堡。

有讀者來鴻引納粹集中營歷史，營裏每日設計的細節，就是刻意要令囚犯失去自主權，被囚的人只剩下最後一種自由，就是在困境中如何自處。痛苦雖然如影伴隨，但一些力量總能讓人克服困境，哪怕是無聊事。在痛苦中找到支點，活下去。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

請勿氣餒

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煲底約定

致牆內的手足

面對你們，我們深感歉疚，你們的堅持，你們的勇敢，你們的理念，每一位平民百姓皆有目共睹，當我們互相呼應，一盡己力共同抗敵時，強權將你們這些最勇敢的戰士囚牢，一想起你們在牆內飽受身心煎熬，我們心痛不已，我們可做的不多，只能為你們祈禱，並在各種掣肘下一盡所能為你們帶來希望，願大家都身心安寧，他日煲底相聚！

一名香港人

要活下去

各位：

最近在看Viktor E.Frankl的Man’s Search for Meaning。他是猶太人，在第二次世界大戰被關在集中營。離開集中營後，他把那兒的經歷寫成此書。內裏有段說話很有意思：要活下去，便要由痛苦中找出意義，每個人都得自行尋求。如果他找到了，即使受盡屈辱，仍會繼續成長。集中營裏的每件事都是為叫囚犯喪失自主權而刻意設計的。剩下的只是人的最後一件自由：在既定的境況中採取怎樣態度的能力。作者體驗過痛苦的如影隨形、無處不在。在面對極其邪惡的力量時，他認定人有足夠的潛力來超越困境。這份力量可以來自信仰、也可以來自心中珍藏着愛侶親人的倩影、又或是幽默感、又或事件、看到花草樹木、晨曦夕照的一瞥。或信念、或人、或景，就是找到一個支點。願你們都有這份力量！

共勉 阿文