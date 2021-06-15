旅發局早前開始第二輪「賞你遊香港」，憑800元本地零售或餐飲消費單據，便可直接向旅行社報名，免費參加本地旅行團。首批130個行程已經換領完畢，第二批55個行程亦已推出，市民明（16日）起可憑單據向旅行社報名。

活動分兩批推出，首批行程已換領完畢。旅發局已上載第二批55個行程，最早6月22日出發，參加者可享有導遊服務、來回交通接送、一餐膳食及保險，並保證至少參觀兩個景點。是次主題包括美食及文化等主題，部份行程設有觀星﹑印度舞蹈教學﹑造紙等特別活動。 成功獲旅行社確認報名的市民，須先繳交100元按金，並可在出發日取回。

第二輪「賞你遊香港」分兩批行程，合共2萬個名額。市民只要提供最多兩張合共800元、由5月24日起於本地零售及餐飲商戶的實體店舖的消費單據，即可向旅行社換取本地遊名額一個。至於報名方法，部份旅行社可網上報名，部份則需致電或到場報名，詳情可在旅發局網頁或致電旅行社了解。

所有旅行社均需遵守旅議會制訂的《本地遊防疫承諾書》，亦即所有參加者必須安裝「安心出行」，並乘搭交通工具、進入景點及食肆時均須掃描二維碼記錄行蹤。

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