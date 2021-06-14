【本報訊】原本決定提早於本月底停止運作的伊館社區疫苗接種中心，昨晚突然撤回停運的決定。該中心的承辦商之一、「醫護誠信同行」主席林哲玄接受本報訪問時指，與香港創新醫療學會會長劉少懷討論後，決定取消停運中心的決定。

青少年開打 或有轉機

林哲玄說，昨日是青少年首日接種復必泰疫苗，該中心亦有數十名青少年打針，認為未來打針人數或會上升，「可能跟住之後會多返啲，有返個希望」，加上與劉少懷溝通後，指對方亦「好唔捨得結束咗佢，所以一有啲轉機就即刻收返（決定）」，強調並沒有受到政府壓力，「完全係自己想做」。惟他承認昨日該中心整體打針人數未有上升，但認為是好開始，希望未來有更多青少年到場打針。

惟林哲玄承認，早於上月底已有結束中心的意向，前日亦已去信通知員工，但因為社會關注事件，加上青少年亦可打針，最後決定「試多次」。他強調從未正式向外宣佈有關決定，只是有內部通訊流出後被廣泛報道。

林哲玄前日向員工發信，指預約接種人數持續低迷，中心每日最多可提供2,000個接種名額，惟高峯期亦僅約1,000人打針，平均每日打針人數更少於500人，組織面對巨大財政壓力，經政府同意下提早停運。

食衞局回覆本報查詢時指，政府未有接獲夥伴機構提出結束營運通知，但已向伊館疫苗接種中心承辦商了解情況，並引述對方指會繼續留意中心的使用情况，再決定下一步安排。