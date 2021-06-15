前立法會議員、囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻，今日（15日）接受民主黨前主席劉慧卿網台訪問時表示，囚友在監獄內要取得向申訴專員公署投訴獄中問題的表格極不容易，一旦囚友堅持投訴，更會被懲教署職員警告要在事後「找數」。他又指，過去曾多次要求申訴專員公署認真處理囚友投訴，可惜公署很多時推說懲教署人員否認指控，又或者沒有第三者在場，稱該署不能判斷而終止調查。

3宗拒受理 13宗裁定不成立

曾因佔中案入獄5個多月的邵家臻指，過去曾就獄中問題，16次去信申訴專員公署投訴，當中3封遭公署以投訴與他無關為由，即時拒絕受理；其餘13宗則被裁定「不成立」。

其中一宗投訴，是邵家臻親眼見到囚友在懲教署職員要求下，爬上一張叠在另一張枱的枱上抹風扇，過程中全無職場安全可言。他指，當時即場投訴後，懲教署職員亦受理，並說：「阿臻，你以後唔會再見到呢啲嘢」，怎料申訴專員公署經調查後，卻稱「冇呢件事發生過」，更指囚友和懲教署職員均否認曾發生上述事件。

他又指，原打算在立法會議員任內，追問申訴專員公署處理囚友投訴的手法，但他最終因2014年佔中案喪失議席，未能成事。他批評：「我嗰13封（投訴）信，全部都不了了之，你叫巿民點建立到對申訴專員公署嘅信心？」

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