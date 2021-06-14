特區政府管治每下愈況，除了政治，同樣反映在民生政策的範疇。政府雖然聲稱「民生無小事」，然而真實見到的，就是即使簡單如交通問題，以至在同一地點不斷發生意外，政府也完全沒心去改善，任由問題持續發生；例如周日沙田的1死7傷交通意外，附近路段12年間已發生33宗嚴重交通意外，造成最少4死160人傷，這就顯示了這不是個別司機的問題，而是道路設計的問題。

今次意外發生之後，有市民從附近車輛中的鏡頭之中，攝得事發之前，先有一輛中港牌私家車先衝燈，而後駛至而出事的私家車則尾隨；首先衝燈的私家車「幸運」地沒有與任何車輛相撞，但尾隨私家車卻與小巴相撞，引發死傷的意外。事件的真相是如何，或許有待執法部門去調查，以至法庭去作出裁決；然而從錄影片段表面看，不能排除涉事的車輛，因慣性尾隨前車，在不自知的情況下衝燈，而引發是次嚴重意外。

一如以往交通意外後，相關部門以至在意外留言的市民，往往把問題歸咎其他無關的問題，首選「萬能Key」屬車速──凡意外就歸咎於車速太快，一如另一位評論員所說：「最安全的車速是零。」這種只會怪車速的思維方式，就是無能與懶惰；然後政府就只會把路段的車速降低，造成更多塞車，再然後更多人長期超速，政府更無力長期執法，於是製造更多「時快時慢」的車速差距，造成更多奇怪的意外。

再者，會有人怪責「司機不小心」，建議加重對司機的刑罰云云。真相是重罰根本無助改善駕駛習慣，一如即使加重對行人的刑罰，也無助於改善行人違反交通規則一樣。在華人文化中，「內鬥內行」的最愛，就是市民自己互相怪責，卻不去要求政府改善設施，而是行人、司機以至其他道路使用者（如單車）之間，互相怪責，甚至是不同車種的司機之間，互相指控對方是問題製造者。

每次發生意外之後，各個集團的代表張三李四，出來互相指控一輪，最後沒有人需要負責，也沒有事情可以改善，相關部門出來虛應其事，如胡亂減車速，改交通燈位置，然後意外就繼續發生，這就是今日香港民生問題的「例牌菜」。例如根據報道今次涉及衝燈的兩架車，其駕駛者都是女司機，人類有一半是女性，怪罪於「女人揸車」，除了歧視以外，這類說話有意義嗎？有建設性嗎？

設計應減少判斷錯誤機會

凡意外涉及女司機，網上就會一堆性別歧視的言論「又係女人」，台灣則甚至創作出「馬路三寶」──女人、老人、老女人的稱呼，去諷刺馬路的主要「意外成因」；以此論述去思考，接連兩個女司機衝燈，難道女司機特別熱愛衝燈嗎？還是加重刑罰就可阻嚇女司機衝燈呢？還是以這些人的說法，這些「三寶」手忙腳亂一輪，在重罰驚嚇之下，甚至會令更多意外發生？如果問題不是心態（不小心），而是技術問題（看不到燈號），那麼政府是否有責任去改善設計？

在同一地點發生多次類似的意外，這就不是「意外」，而是明顯設計有問題。人就是會犯錯，種種原因「看漏」了燈號，減少犯錯的方法，除了怪責駕駛者，以至不斷加重刑罰之外，可預先分隔車道（如孭仔燈左轉）；或在高空當眼處掛燈號（一如市區的天橋），以幫助駕駛者，盡量減少判斷錯誤的機會。

在外國可見的例子，是部份交通黑點常有這類「特殊」的措施，由警告字眼到額外交通燈組等，說明別人為求減少意外所採取的努力，令駕駛者看漏了一組燈，還有另外幾組燈，去盡量減少大家犯錯的機會。這或者對99.999%的駕駛者來說是多餘的，但意外就是由那0.001%的人所引致，這就是當政者的心態問題，而不是把人命視為「數字」。

林 忌

時事評論員