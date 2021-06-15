反修例案件中的被告在不同法庭判刑各異。據知，司法機構轄下的司法學院針對這情況，近日為裁判官舉辦「量刑工作坊」，以「年輕罪犯的量刑」為題，提醒裁判官協助少年罪犯更生時，年輕這因素不可凌駕其他判刑原則，更強調遇到嚴重案件時，更生因素只屬微不足道，法庭基於保障公眾利益，仍須作出阻嚇性懲罰。有大狀指年輕並非主要判刑考慮這點，已有案例和判刑指引寫明，認為司法學院今次老調重彈只是「做個樣畀人睇」。

據了解，今次「量刑工作坊」主要是針對涉及縱火、非法集結、襲警和在公眾地方管有攻擊性武器罪的少年罪犯判刑。司法學院另會向所有司法人員發出相關書面摘要，重申法庭保持中立，為政治、社會或其他理念犯法，不會成為減刑因素。

據知，相關文件指明以公民抗命、言論自由和集會自由為名的行動，一旦「破壞社會安寧」，便屬非法活動，須接受法律懲罰，尤其涉及暴力的非法集結，更應判監。

有大律師聽聞有關量刑工作坊後直言：「而家個個都識判㗎啦，上訴庭都有晒指引，判PO（感化令）一定話錯。年輕？攞咗DC（勞教中心）、TC（教導所）或者RC（更生中心）報告先啦！使乜搞咩量刑工作坊，做個樣畀人睇啫！」

他相信司法機構此番老調重彈，或與去年有立法會議員倡議成立司法監察委員會和量刑委員會有關。司法機構不希望法官本身或判刑受到制肘或批評，才會寧願自己「做啲嘢」。

另有大律師分析，法庭判刑「一向唔係淨係睇一兩個factor」，而是全盤考慮。近年不少案例、特別是與社會運動有關的案件，上訴庭已不斷重申被告年輕不是「從寛處理」的因素，所以下級法院沒可能不知道有關判刑指引。

該大狀續稱，若司法機構要向下級法院法官或裁判官下達「旨意」，其實只要向所有司法人員發出指引便可。況且近期已鮮有聽到親建制派人士或團體公開批評法庭的判刑，可見現時判刑已普遍「唔特別輕」。故此，他估計司法機構舉辦有關量刑工作坊，可能只是純粹再次提醒下級法庭，「我提咗你，你咪再錯」。

本報正就相關工作坊事宜向司法機構查詢。

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