現任醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰將於今年7月1日起展開退休前休假，離開31年在醫管局的行政崗位。在「疫情馬拉松」期間卸任，陸志聰說最不捨得同事和病人，面對近年社會動盪和醫護罷工等事件，他直言醫管局員工因任何事入獄都令他感難過，對大家理念不同但仍能保持專業深受感動，寄語醫護人員勿忘初心，「就算失望，不能絕望」。

港島東醫院聯網總監陸志聰是較多在傳媒鏡頭前曝光的聯網總監，去年他不慎戴上粗口字樣「心心呔」，也只輕鬆答一句要驗驗眼，幽默自嘲。他於1986年在中大醫學院畢業，僅擔任4年臨床工作便轉任行政人員，現時亦兼任東區醫院、黃竹坑醫院及長洲醫院的醫院行政總監。

他說在擔任行政工作前，曾在婦產科及精神科工作，遇過病情嚴重、在社會中遭受歧視，甚至覆診後突然一躍而下的病人；在婦產科則是在痛苦中孕育新生命，與誕下健康嬰兒的媽媽同喜。

陸志聰續說，30歲那年，威院婦產科顧問醫生說他適合做行政工作，他抱着試試無妨的心態，未料一試便是31年。

形容SARS如短跑 COVID-19則是「超級馬拉松」

2003年他擔任廣華醫院行政總監，該院接收了來自廣州的SARS源頭病人劉劍倫，他形容SARS死亡率和傳播率都較高，當時感覺度日如年，但現時回看都只是數個月的事，像一場短跑；當下COVID-19疫情則是「超級馬拉松」，加上身處資訊爆炸的年代，有無數意見領袖，就任何事件的回應都要快，「如果畀幾個鐘一啲唔完整或者錯嘅消息去發酵同醞釀，個後果去到收拾唔到先至處理，花10倍工夫都冇用」。

除了遇到問題要盡快澄清致歉，陸志聰說作為行政總監，最重要是要能捉摸到醫院整體運作和醫護士氣，故他經常到醫院飯堂和病房觀察，了解當下醫護和病房運作的情況，「去得多，一入去見到飯堂好開心歌舞昇平，嗰排就好放心；如果入到去個個唔睬你，見到都擰轉面，就知一定有問題，去病房都係一樣」。

醫管局長期人手不足，人均醫生比例遠低於外國，陸直言由入職至今，醫管局沒有一天是不缺人手，在有限人力資源下，許多理想根本難以實現，只能盡力而為，學習不要氣餒，「中國人講『五福』，第五福其實就係『好死』，但喺公立醫院特別係急症醫院嘅環境，去到最後一程，其實環境、私隱同屋企人陪伴等等安排，都未必做到我哋好想到嘅水平……我哋要喺現實咁多掣肘下逐步改善，做得幾多得幾多」。

過去3年經歷連串社會事件，包括去年初醫護發起罷工，陸志聰說絕大部份投身醫院工作的醫護都是心地善良，希望幫助有需要的人。在這個大前提下，他看到大家在工作時都放下成見或政見，將事情繼續做好，實屬難能可貴，「大家對部份嘢可能有幾唔同嘅睇法，喺工作上可以將呢啲睇法擺開，一樣做得咁好，呢樣先難，亦都係我呢10幾個月見到最感動嘅嘢」。

對於醫管局員工陣線前主席余慧明因初選被控違反《國安法》，現仍被還押，陸直言感到不開心，但只能相信司法制度和按醫管局政策處理，「任何一個我哋嘅同事，因乜嘢原因坐監，你問我，我都覺得唔開心。」

醫護移民潮 盼管理人員嘗試了解離開原因

他又指，留意到部份醫護人員選擇移民，作為管理人員應嘗試了解他們離開的原因，以及密切關注容易到海外執業的專科，盡力挽留人手，「我都好希望喺我哋醫院做嘢嘅同事個個都好有發展、好叻，有條件搵第二份工，有獵頭去搵佢，但佢會因為留喺度做嘢好開心所以留低」。

離別在即，陸志聰說最不捨得同事和病人，如能有時光機，他希望回到舊時，多做10多年臨床工作再投身行政崗位，「做醫生好開心，日日都幫到人，係好直接咁幫……改善制度都係幫人，但數目、時間唔同，做行政由一個概念到落實一個政策，唔係今日諗聽日就做得，政策出嚟效果可能5年後先見到」。

他寄語留下來的醫護不要忘記初心，堅持做自覺正確的事，「做到咁好大家都會攰，都會唔開心，盡量做，做唔到唔緊要，搵其他人幫手，唔好自責……所有後生同事入醫院做都係想幫病人，呢種初心隨住抗疫或者日常工作有時候會磨滅，要記得好似五月天首《倔強》：『就算失望，不能絕望』」。

談及未來動向，他指希望多做義務工作包括推動器官捐贈，又坦言「好鍾意香港」，不會移民，又笑言沒條件加入政府，近日不時有私營醫療機構向他招手，他會在退下聯網總監工作後再作打算。

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