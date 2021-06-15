政府上月引用《收回土地條例》收回3幅私人土地，包括2幅涉祖堂地，又有報道指當局擬修訂《新界條例》，降低轉售祖堂地須全體持份者同意的規定。鄉議局主席劉業強今日（15日）引述祖堂地持有人意見稱，他們傾向保留祖堂地，不希望偏離該地原有意義，又建議政府應盡快處理司理問題。

前特首梁振英與特首林鄭月娥近期連番就土地供應問題隔空辯論。早前有立法會議員建議政府參考《強拍條例》，將祖堂地轉售門檻降至8成業權，免讓祖堂地長期閒置。曾表示「高度關注」港府上月收地的劉業強稱，鄉議局及祖堂持份者均希望保留原有做法，毋須賣地。

劉續提到 ，留意到坊間對祖堂地轉售問題有熱烈討論，至於將轉售門檻降低至多少才合適，他說有關決定應要由祖堂地持份者決定，希望政府應同時兼顧「情、理、法」，給予空間及尊重相關意見。

指政府未有諮詢 促先處理司理問題

他表示，政府未有就此諮詢他們的意見，目前只有民政總署與鄉議局自2018年起成立的工作小組，研究祖堂委任司理和處理祖堂土地事宜，惟最近因疫情而暫停會議。他建議，政府應先處理司理問題，否則祖堂地「想租地租唔到，賣又賣唔到」，難以處理土地買賣問題。

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