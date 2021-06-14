【本報訊】面對政府「完善」選舉制度下，本報委託香港民研所做調查顯示，民主派、本土派支持者的投票意欲低，而政界普遍認為，年輕選民較傾向支持民主及本土派候選人，而本報亦訪問多名年輕選民，了解他們投票意向，發現不少人傾向不投票或投白票，也有人認為怎樣也要投票，但他們不約而同表達對新議會制度感憂慮，慨嘆民主派受限令本屬港人自由空間同被收窄。

17歲少女：有希望都唔好放棄

剛大學畢業23歲的E先生（化名）有參與上屆區議會和立法會的選舉投票，但面對來屆立會選舉，坦言不打算去投票，「直接唔投啦，白票都唔會」，他指上屆選舉仍有選擇空間，「可以有權利揀到人代表我嘅聲音，但可能𠵱家就冇」；又形容新議會制度下是「圍威喂」，認為議會再難有代表他的聲音。

今年20歲的Rainbow指，來屆立會選舉或會投白票，「至少盡返（選民）責任」，對她而言投白票是一種表態，「好過你求其投，投一個你唔鍾意嘅人。」

年僅17歲的邱小姐雖仍不是選民，但她直言符合年齡資格後，仍會選擇登記做選民，「始終投票係我哋擁有嘅權利」，她擔心一旦將選擇權交給他人後，世界已再沒她所擁有的「自由」。她強調，「有一個希望嗰陣，都係一個希望；而唔係得返好少選擇嗰陣，你選擇去放棄」，認為當下更需要透過選票表達「自由」可貴，她相信或有人會無可奈何地選擇投白票，自己對議會制度同樣感失望，但選擇接受。

另一位認為要投票的26歲梁小姐，被問及民主派應否參選下屆立法會時，認為撇除政見立場外，不同黨派支持者藉投票表達亦屬好事，雖或感徒勞無功，但她認為反而要先盡力，「起碼揀咗自己鍾意嘅，好過投白票嘅。」

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