噚日係端午節，一講起端午節自然諗起龍舟同糭之外，自然仲有屈原。以往教科書成日寫屈原係愛國詩人，但實情屈原都係極權下受害者，因為楚王唔聽佢勸諫被貶，之後投江自盡以明志，今年端午香港都有好多有學識才幹、但不容於政權之士坐緊監，其中一個係社民連成員吳文遠，吳文遠fb專頁嘅小編噚日探完「大將軍」，「大將軍」趁噚日係端午節，有特別叫小編帶個口訊畀香港人，就係「屈完又屈！」

吳文遠fb專頁嘅小編噚日去咗俗稱「太陽谷」嘅喜靈洲監獄探訪吳文遠，見到吳文遠「大汗叠細汗塊面又紅晒」，仲以為係蒸爐監房造成，但原來係「大將軍」操完體能，做咗成二百下掌上壓同一百下Sit up，而吳文遠意志力似乎都唔錯，佢同編輯話操得咁fit係為咗培養返個強健體魄喎。

嘆政權不聽忠言

小編又話，吳文遠託佢畀個口訊香港人，話今個端午節對於香港人特別有意義，因為真係「屈完又屈屈完又屈」，足足「屈完」咗廿幾次，畀人屈到又煩又荒謬，「大將軍」相信香港人都好明白呢種心情嘞，小編又抽咗屈原代表作《天問》入面，「彼王紂之躬，孰使亂惑？何惡輔弼，讒諂是服？悟過改更，我又何言？」呢幾句，屈原以紂王昏庸不聽忠言，問點解當權者為何厭惡忠良，而喜歡聽小人嘅讒諂？呢個問題只係得當權者識答，吳文遠嘅小編山長水遠去到喜靈洲，最後就話要去搵個沙灘「躺平」休息下，希望各位香港人都可以共勉。

李八方