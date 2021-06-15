炎炎夏日，高溫下難免大汗淋漓，不少人會使用止汗香體產品。消委會測試11款止汗劑及體香劑，結果顯示整體樣本的除味表現理想，但其中4款止汗表現參差，有2款止汗劑使用後更容易殘留印漬於衣物表面。整體評分較佳的是滾珠裝止汗劑NIVEA Dry Comfort和壓縮噴霧裝止汗劑Dove Original，售價分別為24.9元和29.9元，有4.5分；評分最差的是 Fa Whitening & Care Antiperspirant，售價為20.9元，只得3分。售價最貴、約百元一支的施巴「香體噴霧清新」止汗效能只獲評1分。

全部樣本除味效能不俗

消委會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），測試7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑，以及2款普通噴霧裝體香劑，售價由$20.9至$99.9。測試於歐洲一所實驗室進行，涵蓋止汗和除味效能、紡織物殘留、用家意見、產品包裝環保表現，並檢視了各樣本的標籤資料。

測試先量度20名女士使用各樣本3次後運動15分鐘的汗量，再對比沒有使用樣本時的汗量，結果發現其中4款止汗劑的減汗量未如理想，只評得1分至2分。其中1分的樣本為售價25.9元的Dove Original；售35.9元的NIVEA Black & White Invisible和20.9元的艾詩「止汗香體走珠露浪漫花香」在止汗效能亦只得1.5分；Fa Whitening & Care Antiperspirant僅獲2分。而NIVEA「Dry Comfort」 及「Black & White Invisible」 滾珠裝止汗劑同獲4分，止汗表現不俗。

消委會的測試又發現，全部樣本的除味效能不俗，但部份止汗劑或體香劑可能會於衣物留下印漬。試驗人員在施用定量的樣本30秒後，分別以一塊黑色棉質布料和一塊黑色聚酯布料抹擦腋下，檢視殘留於布料的印漬。經測試後，整體表現最差的為NIVEA Black & White Invisible，屬壓縮噴霧裝止汗劑，評分為2分，不論在棉質布料或聚酯布料上的印漬最為明顯；另一款Fa Whitening & Care Antiperspirant止汗劑殘留在棉質布料的印漬也較明顯。

未標示所用成分含量 倡增加透明度

消委會研究及試驗小組副主席雷永昌指，全部止汗劑樣本均沒有標示所用成分的含量，有4款樣本沒有在包裝上列明成分，儘管當中2款「多芬」樣本的成分資料有列載於產品網頁上，惟消費者未能於購物時即時獲悉重要資料。雷又指，「碧柔」散汗爽身淨味劑Z Deodorant Savon僅以日文標示成份，本地消費者一般難以明白。

雷強調，雖然本港現時沒有規定化妝品必須標示成分資料，但生產商仍應增加產品資訊透明度，讓消費者知悉產品是否含止汗、防腐劑或令其皮膚過敏的香料等成份。

消委會總幹事黃鳳嫺提醒市民，若皮膚有損傷，或患有濕疹、毛囊炎等皮膚病，則不宜使用止汗劑或體香劑，亦應避免在受損、剛脫毛或剃毛後使用，以免刺激皮膚；若皮膚曾出現痕癢等過敏反應，應避免接觸一些含鋁、香料或防腐劑等成分，有需要應先徵詢皮膚科醫生意見。

止汗劑及體香劑整體評分頭3位（5分為滿分）

「NIVEA」Dry Comfort 滾珠裝（4.5分）

「Dove」Original 壓縮噴霧裝（4.5分）

「Dove」Invisible Dry 滾珠裝（4分）

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