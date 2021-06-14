英國保守黨人權委員會委員去年促請倫敦大學國王學院，褫奪香港律政司長鄭若驊在該校的院士名銜，惟英國媒體報道，直至上月鄭若驊仍在該學院的院士名單上。關注人權的英國議員指該學院偽善，批評該學院竟表揚一名因打壓香港民主權利而被美國制裁的人士。

「表揚打壓香港者可恥」

倫敦大學國王學院較早前在英國菲臘親王逝世時已經引起一輪風波，該學院向員工發出一封電郵，附上一張菲臘親王2002年出席該學院其中一個圖書館開幕儀式的照片。員工批評菲臘親王曾經發表種族及性別歧視的言論，學院之後就照片引發傷害道歉。

保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）直指國王學院偽善，該學校表揚一個工作就是實行破壞香港法律的女士，卻不能夠在菲臘親王死後表揚他，直指該校未有與香港站在一起，而選擇去表揚一個打壓香港的人，極為可恥。

英國保守黨議員希利（Bob Seely） 亦指倫敦大學國王學院可恥，反問「若我是一名外國學生，為何要去一間不尊重其政治文化、言論自由及民主體系的大學？」

鄭若驊1981年取得國王學院土木工程理學士學位，之後更獲院士頭銜。去年美國政府制裁11名損害香港自治及限制公民表達和集會自由的中港官員，當中包括鄭若驊。

英國《泰晤士報》/《星期日郵報》