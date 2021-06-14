【本報訊】現時廣東省正運作的核電廠共有四個，另有兩個正在建設中，均在香港200公里範圍內，其中最近的兩座核電站更僅約50公里。台山核電站過去多次通報輕微事故，2017年試運期間，已被傳真社踢爆其中一件發電系統組件在測試中破裂，公共政策聯盟政策召集人黎廣德也曾在台山核電站興建初期，形容其為「全球最凶險核電站」。

港200公里內六電廠

大亞灣核電站和嶺澳核電站在香港東北約50公里，台山核電站和陽江核電站則在香港以西，分別與香港距離130和200公里。另外還有兩個核電站正在興建，當中惠州核電站在香港以東90公里，預計2024年開始運作，另外距離本港約170公里的陸豐核電站本在2008年計劃興建，但因2011年日本福島核事故被叫停，近年重推項目，廣東省的十四五規劃也已開始着手興建。

台山核電站2007年已註冊成立，當年11月26日，時任國家主席胡錦濤和法國總統見證簽署中法合營，2018年12月開始營運，為全球第二台投入商業營運的EPR（第三代原子能反應堆）機組。

不過，台山核電廠的生產商Areva曾被爆出製造反應堆壓力容器有洩核風險，被法國核安全局調查。之後生產商報告亦承認，過去51年來，有大約400件組件安全測試不當。

興建初期，台山核電站已被質疑會否帶來危險。公共專業聯盟政策召集人黎廣德曾以「全球最兇險核電站」形容台山核電站，指台山核電站有最大單機容量，比起大亞灣正在運行的反應堆984兆瓦高出八成，而它的輻射物質總量也是福島第一號機組的三倍，據歐盟資助的一項研究分析，它產生的核廢料對人體健康的危害程度是一般核廢料的七倍。