【本報訊】本報委託香港民意研究所最新民調顯示，即使政府及建制大力唱好「完善」選舉制度，但仍有逾四成受訪者表明投票「機會細」，而民主派及本土派支持者表明再投票機會細更高達六成。有民主派直言對結果不意外，指新選舉制下令市民覺得難再以選票發揮影響力，有學者更指，若選舉時有大批民主派和本土派人士被DQ，恐令市民投票意欲進一步下降。

對於六成民主派支持者仍表示會投白票或廢票，公民黨主席梁家傑接受訪問分析，結果反映大部份民主派支持者「好理性知道發生緊咩事，嚇係冇用」，選舉目的是要選出一班幫到市民發聲的代議士，民調結果正好反映逾半民意不接受「完善」選舉新制度，但梁家傑仍相信民意有機會隨政治現實再有改變，在12月立法會選舉前，香港人仍有機會思考手上一票的意義。

羅健熙：選舉難再發揮影響力

民主黨主席羅健熙接受查詢直言，民調結果屬預期之內，認為隨香港選舉制度大幅轉變，不少港人都覺得日後在選舉能發揮的影響力會比過去減少。他指該黨會參考不同民調結果，並於今年9月才召開會員大會，就是否參選立法會作出最終決定。

有民主派人士相信，民主派最終是否派人參選，將成為選民最終是否和如何投票的重要因素，「𠵱家大家睇落都好似冇乜興趣（投票），若然最終出嚟選嘅只有湯家驊、狄志遠呢類人，咁大家咪投白票囉。」

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華也認為，香港選舉制度經政府所謂「完善」後，已被破壞得面目全非，更認為若稍後出現大批民主派和本土派無法入閘參選，「市民投票意欲再進一步降低都唔出奇。」