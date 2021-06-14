【本報訊】由樹仁大學歷史系助理教授周子峰編寫的《速讀香港史》，形容六七暴動源於左派受港英政府壓迫；又指六四鎮壓因激進學生在天安門廣場絕食，企圖迫使政府接受要求，後來局勢失控所致。支聯會副主席鄒幸彤批評該書淡化六四解放軍血腥清場的史實，「避重就輕，講到學生激進得滯，（招致）武力驅散，本末倒置」。

學者指粗疏：如政治宣傳

該書提到六七暴動源於香港左派長期受港英政府壓迫，有未得北京支持的激進左派人士放炸彈，燒死「極力挖苦左派」的商台播音員林彬；事後港英政府「加緊實行宣傳與歧視政策，徹底妖魔化左派，使左派形象進一步受損」。

至於六四鎮壓，該書指當年部份激進學生在天安門廣場絕食，企圖迫使政府接受學生要求，後來局勢失控，「政府動用武力驅趕天安門廣場上的學生」，卻未提及解放軍派坦克車血腥鎮壓。該書又指，事後「港府一改過去的做法，容許反共人士在港公開活動」。

歷史學者楊穎宇批評該書論證有不少粗疏之處，部份如為政治宣傳，提到六七暴動時，傾向「隱惡揚善」，「炸死林彬都只係『激進左派』，𠵱家嚟講都算暴徒喇」。該書將1970年代港督麥理浩多項基建計劃及民生政策定調為香港「本土意識」的開端，形容為「這種意識構成回歸後香港與內地矛盾的根源」，楊指以往從未聽聞這種史觀，認為若將近年興起的「本土思潮」概念套用在過去的歷史脈絡中，等同「重塑」以往的歷史論述。

香港史學會理事施志明稱，該書嘗試將港人對「中國人」身份認同低的原因歸咎於港英政府政策上，但事實上港人08年時對「中國人」的身份認同高企，故認為箇中問題應是社會因素，而非歷史因素。