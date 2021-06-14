【本報訊】歷時七個月的「JA香港學生公司大賽」上月8日公佈最佳隊伍名單。其中國際基督教優質音樂中學暨小學的學生公司「Confiar」和真光女書院的學生公司「Dragong龍遊港地」分別奪獎。

由非牟利機構青年成就香港部（JAHK）主辦，民政事務局、青年發展委員會、實德環球集團及Bloomberg贊助的「JA香港青年創業Meetup」之「JA香港學生公司大賽」吸引來自78間學校，超過1,200位14至18歲的學生參加。

亞軍售「一布一用」毛巾

奪得亞軍的學生公司Confiar，由國際基督教優質音樂中學暨小學45位中四至中五生組成，並推出印上貓狗圖案的毛巾套裝和文件夾。以「關懷身邊人、愛護小動物」為宗旨，Confiar把營運收益的10%捐予動物團體「沙律貓狗之家」。

Confiar銷售及市場推廣總監、中五學生高愷霖Hannah介紹產品時指，從新聞得知將廚房毛巾「一布多用」容易滋生細菌，但不少老人家和家傭因貪方便或一時忘記就一布多用。Hannah因此設計分別印上印有「枱」和「碗」的毛巾，提醒不同毛巾的用途。而文件夾上則印上貓狗圖案，提升大家對流浪貓狗的關注。

奪得數碼營銷獎的學生公司Dragong龍遊港地，由真光女書院15名中五生組成。Dragong龍遊港地推出記錄老店和傳統行業的相片集，以及變色龍貼紙，鼓勵港人保育並喚醒對歷史文化的關注。Dragong龍遊港地人力資源總監張照蜚Fiona表示，相片集裏的米行、竹蔗水、士多等，是一些年輕人比較少關注的店舖，屬於式微行業，希望透過相片集記錄。