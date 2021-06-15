自廣播處長李百全上任後，港台踏上被整肅之路，多個時事節目遭殃被抽起或曾被下架。不過，日後或連港台的新聞報道都受牽連。立法會今召開資訊科技及廣播事務委員會，會議上提到有市民上月來信，投訴港台新聞報道中用詞不當，包括應將「中國」寫成「我國」。港台回覆指，用字為主流電子傳媒的普遍用語。委員會主席何君堯則指，港台應有一套自己的標準，「唔係話主流用乜就用」，明言立法會應「善意提點」港台。

斥寫「中國、台灣」用詞不當 應改「我國、台灣省」

立法會資訊科技及廣播事務委員會會議今午召開，其中一項議程，提及市民向港台提出的兩項投訴。於上月初，有市民去信廣播處長及立法會，指港台新聞報道用語不規範，當中包括寫及「中國」時應以「我國」代替；提及台灣總統蔡英文時，應以「台灣省領導人」代替。

港台於書面回覆，指新聞部的用字規範，一直恪守「一個中國」原則。該投訴中所提及的用字，實質為新聞界的普遍用語，本港其他傳媒機構，特別是主流電子傳媒，亦以大致相同的方式處理報道，將會繼續秉持最高的新聞專業標準。

港台續指，港台作為公共廣播機構，恪守《香港電台約章》，致力提供準確而持平的報道，加強市民對社會、國家和世界的認識。

資訊科技及廣播事務委員會主席何君堯於會議上表示，港台應要有自己一套用字標準，「唔係話主流用乜你就用」，認為立法會應「善意提點」港台。

投訴國旗區旗褪色「唔夠紅」

有市民亦投訴指，港台涉嫌展示褪色的國旗和區旗，或違反《國旗及國徽條例》等。投訴指，港台門外懸掛的國旗和區旗似乎已經褪色，亦指內部有「不軌員工」特意在圖片中的國旗、區旗添加「濾鏡」。投訴亦附上多張圖片，包括「香港電台視像新聞」於4月26日在Facebook專頁，上載一張有關助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐請辭的新聞圖片。

港台於書面回覆中指，其中兩張均是原圖，包括周國豐請辭的圖片，未有進行任何調色或加工改動。至於其中一張，整幅底圖的調色為印刷及視像媒體常用的效果，名為「Transparent Blur Effect」（透明模糊效果），目的是突顯文字的重要性，讓受眾聚焦文字訊息。港台強調，新聞報用以展示兩旗的相片，一直遵守《國旗及國徽條例》及《區旗及區徽條例》。

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