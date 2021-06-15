香港民意研究計劃今（15日）公佈特首林鄭月娥和政府民望的最新民調。林鄭整體評分只有30.3分，僅為4年前上任時一半，多達43%受訪市民給予她零分，各司長評分則與上月相若。有學者認為林鄭評分難再下跌，因市民對負面新聞感到疲倦。

香港民研於本月7至10日成功以隨機抽樣電話訪問方式訪問了逾千名香港居民。結果顯示，市民對林鄭最新評分為30.3分，較上月尾微跌0.5分，並創下今年3月以來新低。市民對林鄭的支持率亦由18%下跌至16%，反對率同時由68%增至7成。

林鄭自上任後評分屢跌 反修例期間跌至19分

尚有約半個月就是林鄭上場4周年，翻查香港民研的民調，2017年7月她以63.3分上任，此次亦是她任特首以來最高評分。直至反送中運動開始前，即2019年初，市民對她的評分最低時也有45.5分，之後打從2019年4月起，林鄭評分便再沒及格過，同年11月初更錄得歷來最低的19.5分。到今年2021年上半年，亦只是徘徊於29分至33.9分之間。

張建宗民望淨值上升11個百分點

至於各問責司長方面，香港民研最新民調顯示，財政司司長陳茂波獲得的評分為三名司長中最高，有35.4分，較上月尾升2.9分；政務司司長張建宗緊隨其後，有33.2 分，律政司司長鄭若驊則「包尾」，只得24.2 分。

同時，香港民研公佈五項核心社會指標分數，五項分別為「繁榮」、「安定」、「自由」、「法治」和「民主」的指標中，均較上月初上升，分別為4.83、4.8、4.77、4.39 和 3.82分。

吳凱宇：民望難再跌 市民或對負面新聞感「疲倦」

香港教育大學社會科學系講師吳凱宇認為，特首民望持續偏低，可能因今次調查日期接近6月4日和反修例事件紀念日子，他估計相關評分難以再跌，因市民或對負面新聞已感到「疲倦」。

至於五項核心社會指標均錄得上升，吳相信因疫情穩定下經濟活動放緩，使「繁榮」指標上升；但在政府日前刊憲生效修訂《電影檢查條例》 後，料「自由」、「法治」和「民主」等指標會受到影響。

林鄭月娥及各問責司長最新民望

●特首林鄭月娥民望（與上次調查比較）

評分：30.3分（下跌0.5分）

民望淨值：負53個百分點（下跌4個百分點）

● 財政司司長陳茂波民望﹙與上次調查比較﹚

評分：35.4分（上升2.9分）

民望淨值：負18個百分點（不變）

● 律政司司長鄭若驊民望﹙與上次調查比較﹚

評分：24.2分（下跌0.9分）

民望淨值：負47個百分點（下跌3個百分點）

● 政務司司長張建宗民望﹙與上次調查比較﹚

評分：33.2分（上升2.9分）

民望淨值：負19個百分點（上升11個百分點）

資料來源：香港民意研究所

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