「完善」選舉制度三讀通過。來屆的立法會選舉，民主派是否參選仍備受爭議。《蘋果》除委託香港民研外，亦訪問了年輕選民對來屆立法會的投票意向。有選民表明會放棄投票，也有人稱要做好選民責任，但會投白票。不論選擇如何，普遍年輕選民對新議會制度感憂慮，慨嘆民主派受限令本屬港人的「自由」空間同被收窄。

選擇不投票或投白票 向政權表態

剛大學畢業23歲的E先生（化名）有參與上屆區議會和立法會的選舉投票，但對來屆的選舉，他坦言不打算去投票，也不打算取消選民登記，「咁麻煩嘅嘢，直接唔投啦，白票都唔會」。他指上屆選舉仍有選擇空間，「可以有權利揀到人代表我嘅聲音，但可能而家就冇」；又形容新議會制度下是「圍威喂」、「投邊個都一樣」，認為議會再難有代表他的聲音，即使是以民主派區議員為多的區議會亦早被架空。

20歲的Rainbow，自18歲登記做選民後，只曾在前年區議會選舉投票。她坦言來屆或會投白票，「始終有投好過冇投，至少有盡返（選民）責任」。對她而言，投白票是一種表態，「好過你求其投，投一個你唔鍾意嘅人」。

19歲的Sandra去年取得選民資格後，至今仍未有機會履行選民責任，她認為在現今政權下，難以再改變些甚麼，故未有投票打算，「其實講唔講政府都唔會聽，都冇乜所謂」。同行的Skylar指目前傾向「投白票」，更坦言政府剝奪她對候選人的選擇權，故只能以白票回應。

盼以選票表自由：起碼揀咗自己鍾意嘅

年僅17歲的邱小姐表示，符合年齡資格後仍會選擇做選民，「始終投票係我哋擁有嘅權利」，她擔心一旦將選擇權交給他人後，世界已再沒她所擁有的自由。她強調：「有一個希望嗰陣，都係一個希望；而唔係得返好少選擇嗰陣，你選擇去放棄。」

惟她坦言，現時言論上存在限制，即使有人有勇氣發聲亦會受限，認為當下更需要透過選票表達自由的可貴。她相信，或有人會無可奈何地選擇投白票，自己對議會制度同樣感失望，但選擇接受，「當你要鼓起勇氣去獲得自由嘅機會，你就要去投票。」

26歲的梁小姐同樣認為要投票，指港人「有能力揀自己想要嘅就揀咗先」。被問及民主派應否參選下屆立法會，她認為撇除政見立場外，不同黨派支持者藉投票表達支持亦屬好事，雖可能徒勞無功，但她認為反而應該要先盡力，「會有失落，起碼揀咗自己鍾意嘅，唔得再算，好過投白票嘅。」

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