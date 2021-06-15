前年12月28日有市民到九龍灣德福廣場「和你Shop」，警方到場驅散，多人被捕，其中6人早前經審訊後被裁定非法集結罪成。三名不足18歲少年不服定罪，即時提出覆核，裁決官屈麗雯今處理有關申請。辯方強調，三名被告均未成年，入世未深，閱歷及人生經驗不及成年人，面對突然轉變的情況時留在現場駐足觀察，不代表他們正鼓勵或支持在現場參與非法集結的人。

三名被告分別由大律師黃海榕、郭憬憲及黃纓淇代表。法庭早前已裁定事發前在商場內的遊行不構成非法集結，直至集結人士移師港鐵站C出口，並向便衣警叫囂「冚家X，死全家，全家死晒笑哈哈」等挑釁性話語後，事件才演變成非法集結。

辯方今指，事件突然由和平遊行轉變成非法集結，而且非法集結歷時不過幾分鐘。三名早前參與遊行的被告眼見情況轉變，故留在現場觀察，「睇吓發生咩事」，不代表他們正在支持或鼓勵在場參與非法集結的人。更何況三人沒有參與包圍警員，只是在旁駐足觀看，沒有說話，及後更已轉身打算離開。

有中年人亦被現場環境吸引而停留觀看

辯方強調，三名被告均十分年輕，其中一人事發時年僅14歲，他們入世未深，閱歷及人生經驗不及成年人，未必能即時理解現場突然轉變的情況，故駐足不過數分鐘觀察。辯方又提到，從事發時的影片截圖可見，當時現場有兩名沒有蒙面的中年男女駐足，當集結人士叫囂時，女子更是走上前觀察。他們人到中年，亦被現場環境吸引而停留觀看，更何況是三名年輕的被告。

辯方又指，事發時三名被告大部份時間留在包圍警員的人群後方，雖然第五被告曾一度走前，惟不能忽略是他身材矮小，或需鑽到人群前方看清楚情況。而且他僅望了一眼便轉身離開，法庭不能因而作出唯一不可抗拒的推論，認定他的行為是要作出、鼓勵或支持擾亂秩序的行為。

然而代表控方的署理助理刑事檢控專員張卓勤認為，沒有證供能反映被告轉身的原因，不能斷言他們必然是打算離開，辯方的陳言顯示了「旁述的危險性」。而且，三名被告並非不知就裡及偶然出現在現場，他們參與了早前的遊行，當時遊行已出現針對警察的字眼。

張又指，雖然第一及第三被告獲法庭裁定襲警罪名不成立，不過這引證的客觀事實是，事發時三人一直留在現場沒有離去，更曾有所作為。

案件押後至6月29日裁決。

【案件編號：KTCC835/20】

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