網購在疫情下成為新常態，不少轉運及集運服務公司應運而生。消費者委員會實測12間轉運及集運公司，將網購所得的貨品從日本轉運至本港，從中比較收費及服務表現。因應轉運公司計算重量的方式不同，運費最多可相差接近1倍，收件日期差距亦達17天。實測中，送貨最快的是GPSS HK，於5天後已可供一併取貨；最慢的則是偉邦國際速遞，需時22天。

按實際重量計運費較划算

消委會以一般消費者的身份，從日本網站選購3類商品，分別為易碎品、較輕但體積較大的商品，以及較長的商品，透過12間轉運公司把貨物由日本轉運至香港。結果發現，轉運服務按貨件重量及中轉倉所在地區收取運費，量度重量的單位亦有分磅和公斤。以是次實測地區日本為例，12間公司中，有8間以磅為收費單位，由每磅22至38元不等，相差逾70%；另外3間以0.5公斤為單位，每單位收費則由25至30元，換算即每磅約23至27元，相差20%；另有1間以每公斤48元計，即每磅約22元。

實測亦發現，最終運費會受不同方式計算貨件重量影響，按實際重量會較體積重量划算。實測中，有7間公司按貨件的實際重量收費，轉運3件包裹的總收費由176元至254元不等，平均收費為201元。餘下5間公司則按體積重量收費，由264元至528元不等，平均收費為395元。兩種不同計算方法最終相差近1倍。

須留意重新包裝會否加收服務費

此外，部份轉運公司提供合併貨件服務，聲稱可節省運費。實測中，有5間提供合併服務的公司，合併貨件運送後，可節省1磅或半公斤的運費。但消委會指，並非所有轉運公司都可合併來自不同地區中轉倉的貨件。另外，部份轉運公司會視乎貨件的種類，提供重新包裝貨件服務，例如裁細包裝、改用膠袋或紙袋包裝，聲稱能節省運費。消費者應留意會否加收服務費，或需自行承擔重新包裝後的貨件於運送途中損毀之風險。

實測中，最快送件的是GPSS HK，於5天後已可供一併取貨；最慢是偉邦國際速遞，需要22天。消委會指，若選擇到自提點取貨，要留意取貨期限，一般最長為14個工作天，逾期取貨需繳付存倉費，普遍公司會於30天後把未取的貨件當作棄件處理。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）