【本報訊】全國人大常委會日前通過《反外國制裁法》，全國港澳研究會理事田飛龍同日提倡，將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三在本港實行，但人大常委譚耀宗昨與田唱反調，指香港即使未有《反外國制裁法》，中央已有權禁止指定人士入境香港、註銷簽證和勒令他們離開香港，該法是否適用於香港都無分別。

田飛龍早前接受香港傳媒訪問，形容《反外國制裁法》是反制干預「法律武器」，香港有必要作出配合，建議將有關法律列入《基本法》附件，又或由港府制訂反制外部制裁的法律。

「制裁及反制都不應該」

但譚耀宗在商台節目中與田唱反調，指人大常委會未決定會否將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，形容「做不做、幾時做」有輕重緩急，而根據《基本法》，香港外交屬國家事務，中央已有權處理。他重申，以美國為首的西方國家多次制裁中國，國家必應有反制，《反外國制裁法》是「保護公民」，但他不希望動用法例，認為制裁及反制都不應該。

對於中聯辦主任駱惠寧日前批評，叫囂「結束一黨專政」的人是破壞香港繁榮穩定的真正大敵，譚耀宗認為，中國《憲法》已表明共產黨的領導地位，尤其今年是共產黨成立100周年，完全不容許有人試圖推翻中共。

支聯會綱領包括「結束一黨專政」，被問到中央是否有意取締支聯會，譚耀宗稱中央已表明不希望相關組織再做不利一國兩制的事，但是否取締相關組織則要謹慎衡量，審視政治氣氛及法律要求。他又指，單憑高叫「結束一黨專政」口號未必違反國安法，要同時具備意圖及行動，但有關口號本身具煽惑性，並不恰當。

早前主張支聯會不自行解散就依法取締的全國僑聯副主席盧文端，昨再於《文匯報》撰文，指駱惠寧提到「真正大敵」四個字，強烈顯示中央絕不容許任何人利用香港推翻共產黨領導，從中央發出的訊息可清楚看到，國安法下身為「顛覆組織」的支聯會若不自行解散，必遭依法取締。

鄒幸彤：無可能改綱領

支聯會副主席鄒幸彤則表示，「結束一黨專政」一直是支聯會綱領之一，無可能修改，支聯會早已預料可能被取締。對於駱惠寧批評，高叫「結束一黨專政」的人企圖令香港成為遏制中國工具，毀壞一國兩制根基，是香港繁榮穩定的真正大敵，鄒幸彤認為這是恐嚇，反斥駱針對追求民主的人，支聯會毋須變「驚弓之鳥」。