壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力及協助12港人李宇軒潛逃等，案件今午再訊，開庭僅三分鐘，控方正式申請將案件移交到高等法院處理，並申請押後至7月27日在西九龍裁判法院進行交付程序。辯方不反對押後，沒有保釋申請，黎智英繼續還押監房。

控方今由律政司高級檢控官張卓勤代表，案件續由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德審理。

今午所有人進入法庭前均須接受安檢。黎智英的妻女亦有到場旁聽，並坐在旁聽席第一排。開庭後，黎智英手執一本書步入犯人欄，他被安排坐在距離旁聽席最遠的位置，戴上耳機。黎智英身旁有三名男庭警看守，擋著黎望向旁聽席的視線。聆訊期間，黎一度將身體倚後，望向親友點頭及揮手。

散庭時，黎智英女兒偕同律師走近犯人欄與黎智英對話，其間旁聽席上不斷有公眾人士高呼「黎生撐住呀」、「一日一蘋果，冇人呃到我」等打氣話語。黎智英步入囚室前，向妻子飛吻，又對旁聽人士揮手道別。

黎智英現被控三罪，包括勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，控罪指他於去年7月1日至12月1日在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反港區國安法第29(4)條，證據包括黎在《蘋果日報》的評論文章和網上訪談、接受美國傳媒訪問的言論，以及Twitter發言等。

至於串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，則指控他於去年7月1日至今年2月15日間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

另一項控罪則是串謀妨礙司法公正，指黎智英於去年7月某日至8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的行為，即在該李宇軒在被香港警務處拘捕後，協助他離開香港。

【案件編號：WKCC4341/20】

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