近年的電飯煲越賣越貴，更有不少牌子推出「減醣電飯煲」，聲稱其可以減少白飯中的澱粉或碳水化合物等，以降低日常攝入量，做到控制血糖的效果，惟消委會測試11款減醣電飯煲樣本後，發現以每100克米飯計，煮出來的「減醣飯」的平均碳水化合物含量，只較傳統電飯煲煮正常米飯的少約4%。有樣本更被發現其煮出來的減醣飯，碳水化合物含量更較正常米飯的高出1.7%。消委會提醒消費者選購減醣電飯煲前應三思，強調若因「減醣飯」掉以輕心而增加進食分量，有可能攝入更多碳水化合物，對健康造成反效果。

售最貴樣本表現最佳

11款「減醣電飯煲」的售價由$738至$2,388不等，其中2款只具備「減醣模式」，其餘9款則兼備「減醣」和「正常」蒸煮模式。測試項目包括量度以正常及減醣模式煮出來的米飯中的碳水化合物含量，以評估樣本的減醣功效等。在9款具兩個模式的樣本測試中發現，「正常飯」的100克米的平均碳水化合物含量為36.6克，而「減醣飯」的平均碳水化合物含量則為32.2克，減幅為12%。只有5款的減醣飯的碳水化合物含量減少較為明顯，減幅由 10.1%至 45.3%不等，表現最好的為售價最貴的Thanko SLCABRCK電飯煲，每100克的米飯內的碳水化合物可由37.3減至20.4。

而有3款樣本的減幅則低於1成，其中東芝（Toshiaba）的RC-10IRPH型號，減幅更只有0.6%，與正常米飯的碳水化合物含量分別不大。除此之外，售價逾千元的寶康達（Primada）PCL160所煮出來的減醣飯，其碳水化合物含量更較正常米飯的高出1.7%。

消委會同時測試11款樣本的其他效能，結果顯示Kirakuu減醣電飯煲的平均保溫溫度超過80°C，若保温時間過長，或會令米飯變乾，而Vdada的保溫溫度則低於 60°C，有機會滋生細菌。耗電量方面，9款兼備兩款煮飯模式的減醣電飯煲，由於煮減醣飯時用水量較多，整體耗電量亦相對較高。

減醣飯未必健康 營養師協會：宜控制飯量

消委會指，傳統電飯煲煮飯時，會將米和水放入同一個內鍋，大部分水分會被米飯完全吸收。減醣電飯煲則有兩個內鍋，生產商聲稱在蒸煮減醣飯時，米飯會被米水多次沖洗，部分含有醣質的米水會經減醣內鍋的細孔排走，以達致減醣效果。而廠商的減醣聲稱各有不同，測試採用的標準及量度單位亦各有不同，消費者不宜將廠商提供的資訊直接比較。消委會又稱，測試結果說明，減醣飯未必一定較一般米飯健康，消費者若因此掉以輕心而增加進食分量，有可能攝入更多碳水化合物，對健康造成反效果。

消委會提醒消費者選購減醣電飯煲前應三思，而衞生署亦不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲來控制病情；營養師協會則指，若市民想吃飯吃得健康，最簡單直接的做法是控制飯量，或於煮飯時加入燕麥、冬菇、甘筍、粟米、豆類等材料，以增加飽腹感。

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