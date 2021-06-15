巿建局主席周松崗和行政總監韋志成與傳媒會面，披露局方為未來5年、即2021／22至2025／26年度制定了歷來最龐大的業務綱領，料未來需支付的收購開支和建築費用，總成本將超過1,000億元，合共提供約1.8萬的新建住宅單位。周松崗承認至2024／25年度將有資金缺口，預計會透過市場融資；韋志成又稱，巿建局暫不會發展公營房屋，稱巿建局非發展商，重申局方需以市價收樓，否則難以支付以7年樓齡計算的收購成本。

至於大坑西邨重建，預計今年第3季交予城規會審批，會提供3,300個單位，當中1,300個安置現有住戶，餘下2,000個單位作首置項目出售，預計最快2026年預售，2028年落成。巿建局將會在未來7年預留100億元處理整個項目。至於清場時間，韋志成稱有關安置問題交由平民屋宇公司處理。

大坑西邨重建初步規劃圖首曝光

周松崗稱，未來5年計劃中包括2個首置項目，共涉及2,260個單位。其中今年3月巿建局與平民屋宇公司簽訂合作備忘以重建發展大坑西邨，局方已完成項目的詳細設計，預計今年第3季交予城規會審批，會提供3,300個單位，當中1,300個作安置現有住戶，餘下2,000個單位則作首置項目出售，預計最快2026年預售，2028年落成。

項目初步發展規劃圖亦首度曝光，整個項目涉及8幢建築物，首置單位涉及6幢大廈，巿建局將會在未來7年預留100億元處理整個項目。項目涉及逾15,500平方米商舖、6,500平方米政府、機構和社區設施，以及超過1,500平方米的休憩空間。

清場時間表交平民屋宇公司處理

韋志成補充，就大坑西邨首置單位的設計，局方傾向設有間隔的單位，不排除設開放式單位，亦有機會加入三房單位。至於何時清場等，他稱安置問題交由平民屋宇公司處理。

另一首置項目則為「煥然懿居二期」260個單位，局方正與地政總署商討放寬單位在落成前預售樓花期的限制，爭取在2023年年中發售，較一般樓花期提前多9個月。

周又稱，2020／21年度，巿建局有1個招標項目，帶來9億元的前期款項收入，局方會加快處理8個重建項目的收購工作，爭取盡快招標，期望今年內8個項目的業主和租客可以全部遷出，合共可提供約2,900個新建單位，並期望至2022年3月底，目前的90億元現金流可增加至約200億元。

2024／25年度須透過市場融資

被問到未來5年巿建局將推出歷來最龐大業務綱領，巿建局是否有足夠資金應付，周松崗稱未來動用的1,000億元並非須一次過支付，但承認至2024／25年度將有資金缺口，屆時有融資需要，不過並未考慮向政府要求注資，預計會透過市場融資。韋又稱局方今年會聘請財務顧問審視巿建局財務狀況，包括如何融資，如是否需要發債或貸款等。

周又透露，巿建局2個公務員建屋合作社重建試點項目，當中盛德街項目發展進度較快，此項目的9個合作社中，原本仍未解散的最後1個合作社，今早全體社員已經簽署樓契，正式成為業主，代表着這個項目150位業主都可考慮接受巿建局的收購建議，局方希望在8月初向業主發出收購建議。

靠背壟道項目或放棄

至於另一試點項目靠背壟道項目，韋志成稱，該項目面對的反對聲音較大，未知能否完成，局方預計在首個試點項目，即盛德街項目完成收購後，再逐一了解靠背壟道項目住戶的重建意向，若重建對住戶來說並不吸引，當局可能會放棄項目。巿建局完成兩個試點項目後，亦會向政府提交建議。

就周松崗去年初於《明報》撰文，指市建局未來數年將加強推動市區更新，包括向政府建議一個較長遠首置計劃。周今日稱，並未有就每年推出的首置單位建議一個實際數目，而因首置單位低於巿價出售，故要審慎評估，而未來5年局方預計推出2個首置項目，暫不期望每年均會推出首置項目。

韋志成：暫時不會發展公屋

早前政府曾建議將巿建局未來落成的單位部份撥作公營房屋之用，韋志成稱，巿建局的精力仍放在私人巿場，首置仍算是私人樓宇，而若將收購回來的樓宇無償給予政府作公營房屋之用，財政能力上無法應付，政府亦沒有渠道「畀返錢巿建局」，故當局暫時不會發展公營房屋。

被問到會否擔心外界只視巿建局為發展商，而忽略社會責任的角色，周松崗重申巿建局並不是發展商，安置重建住戶亦是其社會責任之一，項目亦有助改善社會環境，他重申局方需要以市價收樓，否則難以支付以7年樓齡計算的收購成本。

21億推5個樓宇維修資助計劃

韋志成亦稱市建局亦有多方面資助小業主進行舊樓維修，未來數年便需動用約21億元進行5個樓宇維修資助計劃。

被問到若政府換屆是否會影響巿建局的首置政策，周稱政府換屆之後的政策無法預測，「下一屆政府，我唔知邊個會係」，局方只能盡力而為。

另外，市建局早前進行的油旺研究已經完成，韋稱局方正就不少規劃技術與政府作商討，包括地積比轉移等，討論已進入最後階段，期望短期內可進行公眾諮詢。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）