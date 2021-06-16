海洋公園成本達68億元的重生方案今年3月在立法會通過。政府今日公佈將於本周五（18日）刊憲修例，以便提供明確法律基礎賦權海洋公園推展未來策略，包括廢除《海洋公園附例》及容許訂立外判園區合約。

旅遊事務專員黃智祖上月起借調到海洋公園半年出任行政總裁，商務及經濟發展局今日出稿表示，將於本周五（18日）刊憲《2021年海洋公園公司（修訂）條例草案》，修訂原來的《海洋公園公司條例》。

局方指，政府聯同海洋公園今年年初公佈重生方案，以期將公園轉型為專注保育和教育、扎根自然、結合歷險與娛樂元素的度假勝地和休閒區。政府已於今年3月19日獲立法會財務委員會批准相關財務安排。

當局指，是次修例是落實海洋公園推展未來策略的下一步工作。主要修訂有4項，包括賦權海洋公園的職能除了康樂、教育，亦涵蓋保育，並可在園區範圍以外進行上述職能工作；海洋公園可與其他人訂立合約或安排，讓公園可以將部份園區運作外判；精簡海洋公園信託基金推展園區職能的審批過程；及廢除2003年起實施的《海洋公園附例》（第388B章），附例主要規管園內機動遊戲等設備，廢除後可配合公園新營運模式。修例將於下周三（23日）在立法會進行首讀及二讀。

財困的海洋公園轉型遇上疫情一波幾折。去年初疫前原擬申請106億元作「全新定位」，未幾本港陷肺炎疫情閉園，去年5月改為申請54億元營運一年「吊鹽水」，今年初再公佈重生方案，3月獲財委會通過撥款涉及高達68億元，包括16.7億元非經常撥款、11.2億元為保育教育補助及豁免約40億元利息。

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