最近疫情稍為放緩，「蘋果日報慈善基金」再度與「香港海洋公園」合辦「香港海洋公園暨蘋果日報慈善基金遊樂日（2021）」，透過慈善機構贊助免費門票予低收入人士，因此，本基金亦藉此機會與一眾暖流之友（即受惠個案）入園玩樂，暫時放下傷痛，開懷在海洋公園放鬆心情。

年過五旬的大明，16歲開始在廚房工作，任職廚師。好景不常，在2017年11月，他在身體檢查後，不幸地證實確診ALK陽性肺腺癌，醫生曾為他做手術切除肺部腫瘤。後來肺癌轉移上腦，醫生讓他服用第二代的標靶藥，之後出現抗藥性，醫生曾為他開腦進行切除腦腫瘤的手術。去年開始，醫生安排了他服用第三代標靶藥，由「蘋果日報慈善基金」資助至今。

大明表示服用自費的第三代標靶藥後，身體情況穩定，呼吸上有少許喘氣而已。他很感謝善長及「蘋果日報慈善基金」對他的支持。若不是得到支持，他根本無法服用第三代標靶藥，一早已經離世，捨家人而去。

對於能有機會與太太及女兒到海洋公園遊玩，他表示很開心，因為如需要自己購票入園，他真的沒有經濟能力及不捨得這麼花費。他很感謝海洋公園及「蘋果日報慈善基金」的贊助及安排，使他可暫時放下患癌煩惱，專心與家人在海洋公園放鬆心情遊玩，珍惜與家人的相處時光。

他和家人當天玩得很盡興，直至傍晚時間才離園回家休息。

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蘋果日報慈善基金

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