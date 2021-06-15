12港人案去年底審結，其中10人服刑完畢被押解回港，涉組織他人偷越邊境罪的鄧棨然和喬映瑜則被重判3年和2年，仍囚禁內地。一直為案件奔走的鄧棨然弟弟在塵埃落定後並沒有放慢腳步，決心接手哥哥的模型轉賣生意，冀為哥哥有日刑滿歸來做好準備。

記者：陳嘉裕

為兄惡補絕版LEGO價值 影相送貨一腳踢

與鄧棨然弟弟相約在放滿模型的倉庫訪問，他下班後匆匆趕至，本身有正職的他直言，自己對模型一竅不通，接手哥哥生意時感到非常吃力，「其實（我）完全對LEGO係零認識，都係因為要迫住去賣，預備嘅時候先會上網睇，先知LEGO原來好似投資項目咁會升值，同埋個價會升到好多」。他說，除了要上網惡補絕版LEGO的價值，也要兼顧物流交收、拍攝貨品，有時單件貨品會由鄧弟下班後「一人兩轆」駕電單車親自送貨，有時生意好就要捧着大盒細盒，到各處交收。

鄧棨然弟弟形容，模型轉賣生意對他而言「苦惱又大壓力」，執意要繼續只為及早籌算鄧棨然回港後案件所涉的法律開支，也為哥哥刑滿後的生活做準備，「一來唔知佢（鄧棨然）幾耐先叫完成佢監獄生活，佢大陸（刑期）完咗之後返香港又有審訊，都係一個無了期等待；二來租倉都要畀錢，希望可以賣到（部份LEGO），（支付）2萬元（人民幣）嘅罰款同埋獄中生活費，亦希望（佢）之後足夠嘅錢日後生活」。他透露，鄧棨然已知悉他接手LEGO生意，更在書信中囑咐他不要「賤賣」模型，令他倍感壓力，擔心浪費哥哥過往的心血。

「我都冇諗過會擺咁多心機喺佢（鄧棨然）身上。」鄧弟笑說，在12港人案發生前他與哥哥的關係是「一般兄弟咁」，坦言「對佢啲嘢係冇興趣，一分一秒都唔想擺喺佢身上」。他形容哥哥一向較文靜，只知道他幾年前辭職開設模型網店，事事親力親為，至於哥哥如何開展生意，甚至生意的規模他都不大清楚，直至最近接手轉賣生意才知悉哥哥手上的LEGO價值過百萬元，令他重新認識一同生活20幾年的哥哥，「我諗過往對佢認識係佢好識格價，但係冇諗過佢會睇投資潛力，對佢認識係深咗同多咗好多」。

12港人關注組三子身陷囹圄 鄧弟望好人「一生平安」

自12港人案爆出以來，鄧弟多次出席記者會、與當局周旋、接受傳媒訪問，直到內地法院有判決，他又決定接手哥哥的生意，未有半秒停步。「勞心勞力值得嗎？」記者問。「始終一世人兩兄弟，都冇得揀嘅。」鄧棨然弟弟如是說。

過去半年，家屬每個行動總會有12港人家屬關注組的成員出現支持，如今鄧弟只形單影隻接受訪問，當時關注組成員鄒家成、岑敖暉、朱凱廸都因47人案身陷囹圄。鄧棨然弟弟在閒談中也感嘆「點解好人無好報？」他至今仍非常感激關注組為12港人家屬提供支援，協助與當局周旋，令案件受到關注，相信大家都處於艱難中，惟望「好人一生平安」。

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